R. Fico odmieta tvrdenia, že bral peniaze od finančníka G. Sorosa

Bratislava 4. februára (TASR) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico odmieta tvrdenia poslanca Národnej rady (NR) SR Igora Matoviča (OĽaNO), že pred rokmi bral peniaze od finančníka Georgea Sorosa. Na videu na svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že ide o trápne hlúpe obvinenie.



"Je to len pokračovanie honu na Smer-SD a na Roberta Fica. Ale ja sa nebudem vyviňovať," povedal Fico. Potvrdil, že mu Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vyplatila honorár okolo 190 eur za to, že vypracoval odborný posudok na učebnicu Základy európskej ochrany ľudských práv, ktorú napísal v roku 2001 Ján Svák.



Matovič v pondelok upozornil na to, že Fico bol jedným z recenzentov učebnice financovanej Open Society Foundations Georgea Sorosa, ktorá na ňu mala prispieť vo výške 150.000 slovenských korún.