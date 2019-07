Fico:Podmienky pracujúcich počas extrémnych horúčav by sa mali zlepšiť

Upozornil na novelizáciu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, ktorá začne platiť od 1. augusta tohto roka.

Bratislava 26. júla (TASR) - Podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica nastal čas zamyslieť sa, či nie je potrebné viac zlepšiť podmienky pre ľudí, ktorí pracujú v náročných podmienkach, prijatím ďalších opatrení. Týka sa to napríklad zamestnancov, ktorí musia pracovať počas letných horúčav, ktoré zasiahli v týchto dňoch Slovensko.



"Padajú teplotné rekordy vo viacerých krajinách, teploty majú extrémny charakter a treba sa zamyslieť, či nie je čas, aby sme zlepšili podmienky pre ľudí, ktorí pracujú v takýchto náročných podmienkach. Ide nám o to, aby zamestnanci, ktorí pracujú v horúčave, aby mali stanovené také podmienky, že je ľudsky možné pracovať 8 až 10 hodín v takýchto teplotách. Preto chcem vyjadriť solidaritu každému jednému, ktorý dnes pracuje v extrémnych podmienkach," skonštatoval v piatok na tlačovej konferencii Fico.







Upozornil na novelizáciu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, ktorá začne platiť od 1. augusta tohto roka. "Začali sme o nej hovoriť pred niekoľkými týždňami a výsledkom je novelizácia, ktorá stanovuje presnejšie podmienky ochrany zamestnanca v prípade, že pracuje v extrémnej horúčave alebo extrémnom chlade," priblížil Fico.



Podľa predsedu Smeru-SD bolo potrebné upraviť niektoré jej ustanovenia, napríklad vylúčiť výklad, ktorý by umožňoval nedodržiavať zamestnávateľom túto vyhlášku. "Verím, že aplikačná prax ukáže, že táto vyhláška prinesie svoj efekt. Budeme naďalej monitorovať situáciu a v spolupráci so zamestnávateľmi, odbormi, budeme navrhovať ďalšie riešenia," avizoval Fico.



Vyhláška rezortu zdravotníctva stanovuje niekoľko opatrení, ako uľahčiť ľuďom pobyt na pracovisku. Medzi opatrenia zamerané na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom patrí zmena trvania času práce, posun začiatku pracovnej doby, poskytovanie prestávok, predĺženie prestávok na odpočinok a jedenie, pobyt v klimatizovaných priestoroch, striedanie zamestnancov, tienenie, ale aj vhodný pracovný odev.