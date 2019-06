R. Fico: Poslanci Smeru-SD budú voliť kandidátov na sudcov ÚS

Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mal prezident SR vymenovať deviatich sudcov.

Bratislava 20. júna (TASR) - Ak bude plénum Národnej rady SR vo štvrtok voliť kandidátov na ústavných sudcov, poslanci za Smer-SD budú podľa predsedu strany Roberta Fica voliť. Nepovedal však ich počet. Dodal, že medzi koaličnými stranami by mohlo dôjsť k dohode na menách. Zopakoval, že zvolení kandidáti v prípade nevymenovania prezidentkou Zuzanou Čaputovou za ústavných sudcov, môžu podať ústavné sťažnosti. Poobede sa majú koaliční lídri stretnúť.



"Pôjdeme dnes voliť, normálne vyberieme zo zoznamu kandidátov, ktorých podporíme, bude tajná voľba, neviem garantovať, či niekto bude, alebo nebude, ale my chceme zvoliť šiestich kandidátov, aby mala prezidentka k dispozícii kompletnú osemnástku," povedal Fico vo štvrtok novinárom.



Koaliční lídri sa majú o 15.30 h stretnúť na Koaličnej rade. Šéf SNS Andrej Danko má podľa jeho hovorcu Tomáša Kostelníka na Koaličnej rade predniesť návrh. "V snahe konečne vyriešiť túto situáciu, prednesie svoj návrh, ustúpiť v nevyhnutnom prípade výberu koaličných partnerov, na úkor výberu preferovaných kandidátov SNS," uviedol Kostelník.



"Slovenská národná strana nechce pri Ústavnom súde SR politikárčiť. Jediné, o čo nám ide, je to, aby sa konečne navolil chýbajúci počet kandidátov, z ktorých pani prezidentka vyberie ústavných sudcov. Tak, aby Ústavný súd SR mohol konečne fungovať v plnom režime," odkázal Danko.



K téme ústavných sudcov sa konalo aj poslanecké grémium. Keďže nedošlo k dohode medzi klubmi, aký počet kandidátov má ešte plénum zvoliť a poslať prezidentke Zuzane Čaputovej, túto otázku bude riešiť parlamentný ústavnoprávny výbor. Grémium sa zaoberalo aj otázkou, či je možné prelínanie kandidátov z jednotlivých kôl volieb.



Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mal prezident SR vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodaril dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 12 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte šiesti.



Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z trinástich sudcov. Ďalšia voľba má byť vo štvrtok podvečer. Poslanci sa sporia o počty kandidátov.