R. Fico: Smer-SD bude presadzovať zvýšenie rodičovského príspevku

Bratislava 30. apríla (TASR) – Vládna strana Smer-SD bude na pondelkovej (6.5.) koaličnej rade presadzovať namiesto zvýšenia materskej nárast rodičovského príspevku. Strana však chce zvýhodniť ženy, ktoré pred nástupom na materskú dovolenku pracovali. Informoval o tom v utorok novinárov po skončení zasadnutia predsedníctva predseda strany Robert Fico.



"Ten rozdiel bude pomerne výrazný," povedal Fico, podrobnosti však neuviedol. Ďalšími z opatrení, ktoré predsedníctvo odsúhlasilo, bol príspevok pre rodičov žiakov prvých ročníkov základných škôl na nákup základných školských potrieb vo výške 100 eur a zdvojnásobenie vianočného príspevku pre dôchodcov.



Fico upozornil, že Slovensko bude musieť zaviesť do národnej legislatívy aj opatrenia z takzvaného sociálneho piliera schváleného na göteborskom samite. "Je to napríklad povinná desaťdňová dovolenka pre otca po narodení dieťaťa. Aj tu tiež uvažujeme, že bude rozdiel medzi otcom dieťaťa, ktorý sa ešte doma musí postarať o deti, ktoré má a medzi otcom, ktorý chce oslavovať. Neradi by sme platili niekomu desať dní dovolenky a on by medzi tým výrazne oslavoval," dodal Fico.



Ďalšou zmenou by podľa Fica malo byť tiež zavedenie päť dní voľna na ošetrovanie člena rodiny pre partnera počas materskej dovolenky.