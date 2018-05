R. Fico: Smer-SD sa nebude zúčastňovať na protiruskom besnení

Ako povedal, krajina, ktorá je servilná a malá, stráca svoju vlastnú tvár.

Bratislava 8. mája (TASR) – Strana Smer-SD sa nebude podľa jej predsedu Roberta Fica zúčastňovať na "protiruskom besnení". Vyhlásil to v utorok na bratislavskom Slavíne pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Toto "šialenstvo" sa podľa jeho slov šíri ako rakovina po celom svete bez nejakých vážnejších dôkazov.



Ako povedal, krajina, ktorá je servilná a malá, stráca svoju vlastnú tvár. „Krajina môže byť malá, ale nemusí byť servilná, môže byť suverénna. Na to stačí, keď sa drží medzinárodného práva," povedal Fico, ktorý v tejto súvislosti pripomenul kritiku vlády Mikuláša Dzurindu za povolenie preletu bombardérov do Juhoslávie, stiahnutie vojakov z Iraku v roku 2007 či postoj pri vypovedaní ruských diplomatov, na ktoré podľa neho v danom okamihu neexistovali žiadne dôvody.



„Ale pravda je taká, že ak je porušené právo aj Ruskou federáciou, tak to jednoducho povieme. Ak došlo k anexii Krymu, tak sme povedali, že ide o porušenie medzinárodného práva," uviedol Fico. Za hrubé porušenie medzinárodného práva považuje aj použitie rakiet voči Sýrii zo strany USA, Veľkej Británie a Francúzska. "Nemôžete použiť vojenskú silu bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN," doplnil.



Smer-SD podľa Fica nepodporoval ani nebude podporovať vojenské dobrodružstvá. Vyjadril tiež podporu predstaviteľom vlády a jej zahraničnej politike, "ktorá bude nielen suverénna, ale po výkone ktorej, keď sa ráno zobudím, sa budem môcť pozerať do zrkadla".