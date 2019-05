Fico: Vyzývam A. Kisku, aby do skončenia funkcie neútočil na Slovensko

Správu budeme aktualizovať.

Bratislava 7. mája (TASR) - Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico vyzýva prezidenta SR Andreja Kisku, aby sa do skončenia svojho funkčného obdobia zdržal útokov na Slovensko v zahraničí.



"Prezident Kiska hrubo zneužíva svoju prezidentskú funkciu na čisto stranícku ambíciu. Nikto mu ju neberie, ale prezident SR nemôže chodiť po zahraničí a útočiť na vládu svojej krajiny," uviedol Fico na tlačovej konferencii v Bratislave.



Reagoval tak na Kiskove vyjadrenia pre denník Die Welt. Kiska v rozhovore preň povedal, že hoci je Slovensko riadnym členským štátom EÚ, ak sa pozrieme na špinavé prepojenia medzi organizovaným zločinom a politikmi na Slovensku, môže to skutočne vyzerať tak, že naša krajina je mafiánsky štát.



Kiska hovoril o arogancii politickej elity po vražde novinára Jána Kuciaka aj o tom, že talianska mafia má so slovenskou vládou úzke vzťahy, a že hoci o tom bývalý minister vnútra Robert Kaliňák vedel, nič proti tomu nepodnikol. V rozhovore Kiska kritizoval aj Fica, ktorého správanie pri odchode z funkcie premiéra označil za arogantné.