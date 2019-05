R. Fico: Životný priestor SR je v EÚ, našu orientáciu nič neohrozuje

Fico je však aj za dobré vzťahy s Ruskom a Čínou.

Bratislava 14. mája (TASR) - Zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska nič neohrozuje, myslí si to predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý vidí naďalej životný priestor SR v Európskej únii (EÚ). Je však aj za dobré vzťahy s Ruskom a Čínou. Slovné prestrelky v parlamente k téme zahraničnej politiky ho nevyrušujú. Mrzí ho však, že sa stratil široký konsenzus v zahraničnej politike.



"Ja stále tvrdím, že sme v EÚ a NATO, ale svet má štyri svetové strany. Som podporovateľ aj dobrých a kvalitných vzťahov s Ruskom, Čínou. Ale základný životný priestor je EÚ," povedal na tlačovej konferencii v parlamente v reakcii na slovnú prestrelku medzi šéfom parlamentu a SNS Andrejom Dankom a poslankyňou Mosta-Híd Katarínou Cséfalvayovou.



Cséfalvayová kritizovala v pléne spochybňovanie ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO. Hovorila, že po dvoch desaťročiach zahraničnopolitického konsenzu a spoločných deklaráciách ústavných činiteľov je tu doba, keď je naprieč politickým spektrom spochybňované členstvo SR v EÚ a NATO.



Danko skritizoval poslankyňu za to, že nevníma iný názor a že koalíciu prevažne kritizuje a nepochváli. Dodal, že na orientácii SR sa nič nemení, ani na jeho postoji. Pripomenul, že sa spolu s prezidentom a premiérom na jeseň 2017 prihlásili k deklarácii, podľa ktorej vidia budúcnosť Slovenska iba v EÚ a NATO. K tej sa naďalej Danko hlási.



Šéf parlamentu tiež vyzval Cséfalvayovú, aby z koalície odišla, pokiaľ chce. Ona to odmietla, povedala, že nemieni uvoľňovať priestor extrémistom.



Fico po tejto slovnej prestrelke vyhlásil, že nevidí nič také silné, čo by zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska ohrozovalo. Neobáva sa teda o ňu a verí ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi (nominant Smeru-SD), ktorý si podľa neho robí svoju prácu profesionálne.