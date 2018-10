R. Javorčík: Nie som si vedomý, že by bola aliancia v kríze

Stály predstaviteľ Slovenska pri NATO Radovan Javorčík zároveň konštatoval, že čo sa týka obsahu, NATO na tom nikdy nebolo lepšie.

Bratislava 1. októbra (TASR) - Stály predstaviteľ Slovenska pri NATO Radovan Javorčík si nie je vedomý, že by bola Severoatlantická aliancia v kríze. Povedal to počas diskusie na Slovenskom bezpečnostnom fóre (SBF) 2018. Vníma však niekoľko výziev, ktoré pred ňou stoja. Zároveň konštatoval, že čo sa týka obsahu, NATO na tom nikdy nebolo lepšie.



"Ak hovoríme o tom, že by mala byť Aliancia v kríze, tak by som skôr tvrdil, že hovoríme o otáznikoch, o zásadnej zmene štýlu politickej komunikácie a nazeranie na medzinárodné vzťahy ako také," myslí si Javorčík. Renesancia multilateralizmu, na ktorú vyzýval minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smer-SD) sa podľa Javorčíka zatiaľ nekoná - stále sú prítomné tendencie riešiť krízy ad hoc koalíciami. "To z pohľadu krajín ako Slovensko nie je výhodná cesta," poznamenal.