R. Kaliňák: Na teórii o únose cez Slovensko nesedí viacero vecí

Bratislava 30. apríla (TASR) - Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) si nevie predstaviť, žeby oficiálna pracovná návšteva vietnamského ministra pre vnútornú bezpečnosť generála To Lama mohla byť zneužitá na iné ako priateľské ciele. Uviedol to na sociálnej sieti Facebook v reakcii na informácie, ktoré sa objavili v nemeckých médiách a ktoré spájajú pracovnú návštevu generála To Lama s možnou akciou vietnamskej tajnej služby v Nemecku.vysvetľuje Kaliňák.Verí, že okolnosti tohto prípadu vysvetlia oficiálne vietnamské orgány prijateľným spôsobom.doplnil exminister vnútra.Nemecké médiá informovali o únose vietnamského podnikateľa, niekdajšieho straníckeho funkcionára Trinh Xuan Thanha (51), ku ktorému malo dôjsť v lete 2017 v Nemecku. Podľa nemeckých médií sa na únose mala podieľať vietnamská tajná služba. Tie prípad spájajú aj s návštevou generála To Lama na Slovensku, keďže niektorí podozriví sa mohli objaviť v jeho prítomnosti v Slovenskej republike. Trinh Xuan Thanh bol podľa nemeckých médií vo Vietname odsúdený za korupciu a spreneveru miliónov dolárov.Pracovné stretnutie vtedajšieho ministra vnútra a podpredsedu vlády SR Kaliňáka a ministra pre vnútornú bezpečnosť vo Vietname generála To Lama sa v hoteli Bôrik uskutočnilo v júli 2017. Podľa rezortu vnútra išlo o pracovnú návštevu, ktorá bola dohodnutá na stretnutí slovenskej delegácie vo Vietname a jej cieľom bolo prehĺbenie spolupráce, ako aj záujem o expertov na bezpečnosť zo strany Vietnamu. Ministerstvo je vážne znepokojené nad tým, že mohlo byť návštevou ministra To Lama zneužité na iné ako pracovné a priateľské stretnutie.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) avizoval, že si vyžiada detailnú správu o tom, či bolo Slovensko zapletené do únosu vietnamského podnikateľa vlani v lete v Nemecku. Predseda vlády v nedeľu (29.4.), keď o tom hovoril, bližšie informácie k prípadu nemal.