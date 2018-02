Kaliňák: Nekomentujem informáciu o možnosti odchodu premiéra na ÚS SR

K špekuláciám o Ficovom prípadnom prechode na štvrtú najvýznamnejšiu ústavnú funkciu v štáte sa nevyjadrila ani ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).

Bratislava 14. februára (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák nekomentuje informáciu, že premiér Robert Fico (obaja Smer-SD) údajne uvažuje o kandidatúre na Ústavný súd a spája ju s pozíciou predsedu tohto súdu. Táto otázka je podľa neho v tejto chvíli bezpredmetná.



„Ja na to nehovorím vôbec nič, pretože ak som dobre čítal vyjadrenie pána premiéra, tak myslím, že to povedal celkom jasne, a to je pre mňa rozhodujúce. Všetky ostatné kuloárne reči nikdy nekomentujem," uviedol Kaliňák v stredu po zasadnutí vlády s odkazom na vyjadrenie Fica, ktorý reagoval, že jeho ambíciou je doviesť Smer-SD k piatemu víťazstvu vo voľbách a k štvrtej účasti vo vláde.



„Pán premiér odpovedal úplne jasne a existujú jasné pravidlá, ktoré fungujú v každej demokratickej spoločnosti. My sme prevzali mandát, za ktorý sme v tejto chvíli zodpovední, a všetky ďalšie otázky sú v tejto chvíli bezpredmetné," doplnil minister.



K špekuláciám o Ficovom prípadnom prechode na štvrtú najvýznamnejšiu ústavnú funkciu v štáte sa nevyjadrila ani ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). „Nehovorím na to nič. Pre mňa je to teraz hypotetická téma a naozaj sa mi nechce zapojiť do tejto debaty na hypotetickú otázku," vysvetlila.



Denník N v piatok (9. 2.) priniesol informáciu, že podľa viacerých od seba nezávislých zdrojov z vládnych aj opozičných strán zvažuje Fico svoju kandidatúru na sudcu Ústavného súdu SR a spája ju s pozíciou predsedu súdu. Fico zatiaľ kandidatúru nepripúšťa. "Mojou ambíciou je, a už som to niekoľkokrát zdôraznil, doviesť stranu Smer k piatemu víťazstvu vo voľbách a k štvrtej účasti vo vláde," zareagoval podľa Denníka N na otázku, či zvažuje kandidatúru.