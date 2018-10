R. Kaliňák opätovne popiera svoju účasť na únose vietnamského občana

Podľa Kaliňáka vyšetrovanie zatiaľ nepotvrdilo, že sa mala akcia udiať s jeho súhlasom, naopak, vyvracia účasť štátnych orgánov na únose.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) trvá na tom, že sa nijakým spôsobom nepodieľal na únose vietnamského občana. "Ak sa potvrdí, že bola zo strany Vietnamu zneužitá naša pohostinnosť, bude to mať tvrdú diplomatickú dohru," uviedol v súvislosti s vyšetrovaním na sociálnej sieti.



Podľa Kaliňáka vyšetrovanie zatiaľ nepotvrdilo, že sa mala akcia udiať s jeho súhlasom, naopak, vyvracia účasť štátnych orgánov na únose. Verí, že dvaja policajti, ktorí vo veci vypovedali a údajne boli svedkami únosu, budú naďalej spolupracovať s prokuratúrou. Nechápe, prečo tak neurobili už skôr.



"Veľmi mi záleží, aby bol tento prípad dôsledne vyšetrený a samozrejme som pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, ktorí jediní sú oprávnení prijímať závery. Opakovane zdôrazňujem, že ani ja osobne, ani žiadne slovenské štátne orgány sa nijakým spôsobom vedome nepodieľali na takejto akcii," povedal.



V prípade únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha dal dozorujúci prokurátor po preskúmaní spisového materiálu vyšetrovateľovi pokyn, aby začal trestné stíhanie vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody spolupáchateľstvom.



Trinh Xuan Thanha mala uniesť vlani v júli z Nemecka cez Slovensko do Vietnamu vietnamská tajná služba. Pri únose malo byť využité aj slovenské vládne lietadlo. Vyšetrovanie tohto prípadu na Slovensku i v Nemecku pokračuje. Koncom septembra o tejto veci rokovala aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) so svojím nemeckým kolegom Horstom Seehoferom v Berlíne.