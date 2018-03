R. Kaliňák: V prípade vraždy J. Kuciaka môže pomôcť aj FBI

Doplnil, že v prípade vraždy je každá minúta, keď má vrah pred políciou náskok, veľmi dôležitá.

Bratislava 1. marca (TASR) – Do vyšetrovania prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho družky Martiny Kušnírovej sa zapojila česká i talianska polícia a pomoc potvrdil aj Europol, americká FBI a britský Scotland Yard. Na Facebooku to napísal minister vnútra Robert Kaliňák.



"Od pondelka som v kontakte s najdôležitejšími vyšetrovacími inštitúciami na svete, ktoré sme požiadali o pomoc. V pondelok sa do vyšetrovania zapojila česká a talianska polícia, v utorok nám potvrdili pomoc predstavitelia Europolu a rovnakú odpoveď sme dostali od americkej FBI a britského Scotland Yardu," napísal Kaliňák na sociálnej sieti.



Doplnil, že v prípade vraždy je každá minúta, keď má vrah pred políciou náskok, veľmi dôležitá. "V tomto prípade je, žiaľ, faktom, že medzi vraždou a jej objavením ubehlo niekoľko dní. Som presvedčený, že náskok vrahov dvoch mladých ľudí vďaka obrovskému nasadeniu polície a ostatných bezpečnostných zložiek sa podarí vymazať čo najskôr a páchateľ alebo páchatelia budú odovzdaní do rúk spravodlivosti," dodal Kaliňák.



Podľa polície boli strelné poranenia hrudníka, resp. hlavy, príčinou smrti investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky. Pravdepodobne to bola dvojnásobná úkladná vražda, ktorej motív mohol súvisieť s prácou novinára.