R. Madej: Bude na prezidentovi, akých kandidátov na sudcov ÚS vymenuje

Politici diskutovali aj o predsedovi strany Smer-SD a bývalom premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý sa tiež uchádza o post ústavného sudcu.

Bratislava 9. februára (TASR) – Bude na prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, ktorých z 18 parlamentom zvolených kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR si vyberie. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD) s tým, že parlament si musí teraz splniť svoju úlohu a vybrať 18 kandidátov spomedzi 39 uchádzačov. Následne má z nich prezident vymenovať deviatich. Madej o dohode v koalícii zatiaľ nevie, ak má byť voľba kandidátov tajná, bude podľa neho potrebné hľadať podporu naprieč celým politickým spektrom.



"Úlohou NR SR je zvoliť 18 kandidátov, to je to najpodstatnejšie," vyhlásil Madej. Člen Ústavnoprávneho výboru NR SR Ondrej Dostál (SaS) uviedol, že v rámci demokratickej opozície je zhoda na 10 až 11 kandidátoch, ktorí majú podporu. Podotýka však, že v tomto prípade nefunguje stranícka disciplína a že všetci musia podporiť kandidátov, na ktorých sa dohodli. Dostál sa však obáva, že vládna koalícia pristúpi pri voľbe 18 kandidátov k obštrukcii. "Pokiaľ by bolo výsledkom vedomej obštrukcie, že si koalícia povie, volíme iba šiestich a tých ostatných kandidátov nezvolíme, to by bol postup v rozpore s duchom ústavy," povedal. Zvolenie 18 kandidátov je podľa neho predovšetkým v rukách vládnej koalície.



Madej považuje slová o možnej obštrukcii za nezmysel. Poukazuje však na opozíciu, podľa neho je zlé, že sa dohodla len na 11 kandidátoch, pretože voliť treba 18. "Opozícia nepomáha tomu, aby sa zvolilo 18 kandidátov na sudcov ústavného súdu. Ja osobne budem krúžkovať 18 kandidátov," deklaruje poslanec. Myslí si, že koalícia a aj opozícia našli prienik pri viacerých menách. Madej pripúšťa, že 18 kandidáti sa môžu v parlamente voliť až v dvoch kolách, a to vtedy, ak sa v prvom kole na budúci týždeň nezvolí potrebný počet uchádzačov. Nasledovala by potom opakovaná voľba. "Ak prejde návrh na tajné hlasovanie, môže tam dôjsť k zaujímavým prienikom pri kandidátoch. Ak opozícia nevyužije možnosť hlasovať za 18 kandidátov, tak tie prieniky sa nenájdu," upozornil.



Politici diskutovali aj o predsedovi strany Smer-SD a bývalom premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý sa tiež uchádza o post ústavného sudcu. Podľa Dostála sa Ficovi dostáva v tomto smere špeciálneho zaobchádzania aj zo strany predsedu ústavnoprávneho výboru. "Aj keby Fico spĺňal ústavou dané podmienky, čo nespĺňa, ani v takom prípade by som ho nevolil. Je zodpovedný za vytvorenie a pretrvávanie súčasného oligarchického a korupčného systému, je to jeho priama zodpovednosť," vyhlásil Dostál. Madej tvrdí, že proces aj v prípade Fica, prebieha zákonným spôsobom a nejde o špeciálne zaobchádzanie. Každý z 39 kandidátov sa podľa Madeja musí o funkciu uchádzať s vedomím, že ak nastúpi na 12-ročný výkon ústavného sudcu, bude sa musieť vedieť odosobniť a funkciu vykonávať odborne a nezaujato.