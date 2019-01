R. Raši: Brexit môže znamenať problém, Slovákov radi privítame doma

Brexit môže ublížiť najmä tým Slovákom, ktorí nemajú garantovaný trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve, teda tu nežijú viac ako päť rokov, uviedol Raši.

Londýn 24. januára (TASR) – Brexit môže znamenať pre mnohých Slovákov problém, preto by ich podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) rád privítal doma. Zamerať sa chce najmä na odborníkov z oblasti IT a sektora zdieľaných služieb, pre ktorých je vo štvrtok popoludní v Londýne pripravené podujatie Work in Slovakia – Good Idea!.



"Je zložité predvídať dopady brexitu, keďže sa situácia mení zo dňa na deň. Brexit môže ublížiť najmä tým Slovákom, ktorí nemajú garantovaný trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve, teda tu nežijú viac ako päť rokov. My takýchto pracovitých ľudí s dobrým jazykovým vybavením potrebujeme doma ako soľ," poznamenal Raši s tým, že na Slovensku nám chýbajú špecialisti v oblasti IT. Práve tých by chceli na podujatí osloviť a prilákať naspäť na Slovensko. Raši si myslí, že "zástupcovia zamestnávateľov v tomto sektore vedia ponúknuť také platové podmienky a iné benefity, že sa ľuďom zo zahraničia oplatí vrátiť".



Podľa Rašiho v súčasnosti chýba slovenskej ekonomike zhruba 10.000 odborníkov v oblasti IT a v oblasti zdieľaných služieb. Toto číslo môže do roku 2020 narásť až na 20.000.



"Na podujatí sa zúčastní aj sedem členov top manažmentu medzinárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku v sektore IT, zdieľaných služieb a telekomunikácií, ktorí predstavia Slovákom pracujúcim v cudzine svoje firmy i desiatky pracovných miest. Ich účasť je dôkazom, ako veľmi stoja o našich krajanov," povedal Raši.



Podľa vicepremiéra existuje veľa dôvodov, prečo sa vrátiť pracovať späť domov. Ako poznamenal, hoci sú na ostrovoch mzdy vyššie, sú tu i neporovnateľne vyššie životné náklady. Slováci v cudzine tiež často nerobia na pozíciách zodpovedajúcich ich vzdelaniu, a tak nie je ničím nezvyčajným, že absolventi vysokých škôl pracujú ako pomocná pracovná sila. "Osobne si však myslím, že najväčšou motiváciou vrátiť sa späť na Slovensko je rodina a priateľstvá, ktoré prácou v zahraničí strádajú. Doma je doma," uzavrel.



(osobitná spravodajkyňa TASR Simona Ivančáková)