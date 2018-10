R. Raši momentálne neplánuje kandidovať za prezidenta SR

Najlepším kandidátom na post hlavy štátu je podľa Rašiho minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), ktorý však svoju kandidatúru opakovane odmieta.

Bratislava 14. októbra (TASR) – Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a podpredseda Smeru-SD Richard Raši momentálne neplánuje kandidovať za prezidenta SR. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Najlepším kandidátom na post hlavy štátu je podľa neho minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), ktorý však svoju kandidatúru opakovane odmieta. Raši dúfa, že ho v strane dokážu ešte presvedčiť.



"Diskusia vnútri strany naďalej prebieha. Ešte necítime nutnosť nášho kandidáta ohlásiť, ale bude to kandidát vážny, ktorý zamieša karty," vyhlásil podpredseda Smeru-SD. Líder opozičnej SaS a europoslanec Richard Sulík tvrdí, že sa nečuduje Lajčákovi, prečo nechce kandidovať na prezidenta za Smer-SD. "V tejto dobe kandidovať za túto stranu je hanba a veľký problém. Táto strana je skompromitovaná a spájaná s mnohými kriminálnymi aktivitami. Všetci ľudia, ktorí aspoň trochu slušnosti pociťujú, tak sa držia bokom," skonštatoval. SaS podľa jeho slov podporuje v boji o prezidentské kreslo kandidáta Roberta Mistríka. Ten má podľa Sulíka za sebou úžasný životný príbeh, dobrú povesť a úctu k ľuďom.



Raši na margo obvinení strany Smer-SD pripomenul, že líder SaS sa v minulosti stretol na raňajkách s podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorý je momentálne vo väzbe. "Neexistuje obhajoba, že ste boli u Kočnera na raňajkách. Kde majú ľudia istotu, že ste sa ním nestretávali aj po tom," uviedol. Sulík tvrdí, že sa za stretnutie s Kočnerom mnohokrát ospravedlnil. Videá zo stretnutia podľa neho jasne dokazujú, že s podnikateľom nerobil žiadne kšefty. Deklaruje, že ho osem rokov nevidel. Rašiho sa však zároveň spýtal, kedy sa strana Smer-SD ospravedlní za to, že umožnila Kočnerovi takto vyrásť. "Že mal vlastných vyšetrovateľov, policajtov, prokurátorov, možno aj sudcov. Kedy sa vy za toto ospravedlníte, že jemu sa prepieklo prakticky všetko," povedal predseda SaS.



Kauza vratky DPH, Five Star Residence sa však podľa Rašiho udiali počas vlády, keď v nej bola strana SaS. "Nezvaľujme na jednu stranu niečo, čo bolo aktívne podporované za vlády, keď aj pán Sulík bol pri moci. Jedna fotografia hendikepuje človeka z ministerského miesta, opakované raňajky s osobou, ktorú sám Sulík označil ako závadovú, neznamenajú nič?" opýtal sa podpredseda Smeru-SD.



Politici riešili aj stretnutie a spoločnú fotografiu predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) s predsedom Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Viačeslavom Volodinom, ktorý je na sankčnom zozname. Raši uviedol, že by sa s Volodinom neodfotografoval a rozhodnutie Danka hodnotí ako jeho osobné. "Predseda Národnej rady SR neformuje zahraničnú politiku štátu. Nehovorí to nič o zahraničnej politike Slovenska, ktorá je proeurópska," povedal. V tomto prípade sa podľa Sulíka ukazuje pokrytectvo, že Danko sa na jednej strane hlási k EÚ a na druhej sa zalieča človeku na sankčných zoznamoch. "Takéto kroky sú hanbou," vyhlásil.