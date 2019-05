R. Raši: Ochrana slovenských investícií na Kube je pre nás kľúčová

Počas pracovnej cesty na Kube Raši navštívil aj tepelnú elektráreň Máximo Gómez Mariel, ktorej 6. blok za takmer 90 miliónov eur realizuje slovenská firma SES Tlmače.

Bratislava/Havana 13. mája (TASR) - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) podpísal s podpredsedom kubánskej Rady ministrov Ricardom Cabrisasom Ruízom dohodu o konsolidácii ekonomických vzťahov medzi republikou Kuby a Slovenskou republikou. Cieľom tejto dohody je ochrana aktív slovenských investorov investujúcich na Kube a pohľadávok Slovenskej republiky, informoval v pondelok Odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.



"Slovensko-kubánske vzťahy sú na vysokej úrovni a je naším záujmom, aby to tak zostalo i naďalej a spoločne sme vytvárali pre slovenské firmy, ktoré chcú na Kube investovať, adekvátne podmienky," uviedol Raši. O následnej implementácii dohody rokovali zástupcovia ministerstva financií, ktorí boli súčasťou slovenskej delegácie.



Počas pracovnej cesty na Kube Raši navštívil aj tepelnú elektráreň Máximo Gómez Mariel, ktorej 6. blok za takmer 90 miliónov eur realizuje slovenská firma SES Tlmače.



Vicepremiér sa stretol aj so zástupcami slovenskej firmy Probugas a kubánskej spoločnosti CUPET. Spoločnosť Probugas je dlhoročným lídrom pre distribúciu a dodávku LPG na Slovensku a na Kube sa jej podarilo vyhrať medzinárodný tender na vytvorenie spoločného podniku so spoločnosťou CUPET. "Vznik spoločných podnikov podporujeme a veríme, že to bude ďalší úspešný projekt," dodal Raši.