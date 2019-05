R. Raši odletel do Dublinu, chce prilákať domov Slovákov z Írska

Ide už o druhé podujatie v rámci projektu, na ktorom sa firmy zo Slovenska pokúsia osloviť voľnými pracovnými miestami Slovákov pracujúcich v zahraničí.

Bratislava 18. mája (TASR) - Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) odcestoval v sobotu na pracovnú cestu do írskeho Dublinu. V rámci projektu Work in Slovakia - Good Idea sa Raši popoludní zúčastní podujatia na slovenskom veľvyslanectve, kde sa Slováci žijúci v Írsku budú môcť dozvedieť viac o voľných pracovných miestach najmä v oblasti IT sektora, ale aj v sektore zdravotníctva na Slovensku.



Ide už o druhé podujatie v rámci projektu, na ktorom sa firmy zo Slovenska pokúsia osloviť voľnými pracovnými miestami Slovákov pracujúcich v zahraničí. V januári sa rovnaké podujatie uskutočnilo v Londýne, kde bolo prihlásených vyše 100 záujemcov. V Dubline by mohlo na pohovory s firmami prísť zhruba 40 ľudí.



Úrad vicepremiéra pri tomto podujatí spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Zastupiteľským úradom SR v Dubline, IT Asociáciou Slovenska a ďalšími partnermi z Digitálnej koalície. Raši verí, že o stretnutie s firmami budú mať Slováci žijúci v Írsku záujem. Írsko označil za hub informačných technológií a je presvedčený, že Slovensko má čo pracujúcim v Írsku ponúknuť, aby sa vrátili späť na Slovensko.



Firmy budú v Dubline ponúkať rôzne pracovné pozície najmä v oblasti IT, centier zdieľaných služieb, ale aj zdravotníctva. Podujatia na slovenskom veľvyslanectve sa okrem firiem zúčastnia aj zástupcovia slovenského ministerstva zdravotníctva.