R. Raši odletel do Varšavy na oslavy 15. výročia rozšírenia EÚ

Bratislava 1. mája (TASR) - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši v stredu odletel do Varšavy, kde sa v zastúpení premiéra SR Petra Pellegriniho zúčastní na oslavavách 15. výročia rozšírenia Európskej únie z roku 2004.



Pracovné stretnutie pri príležitosti 15. výročia vstupu Poľska do EÚ inicioval Mateusz Morawiecki a zúčastnia sa na ňom aj zástupcovia vlád ďalších krajín strednej a východnej Európy.



Do EÚ 1. mája 2004 vstúpili Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Cyprus, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Malta a Slovinsko.





Osobitný spravodajca TASR Erik Rédli