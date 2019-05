R. Raši: Pripomínajme deťom, prečo je vojna zlá

Upozornil zároveň na to, že extrémistické nálady v Európe rastú a krajná pravica sa infiltruje do politiky.

Bratislava 9. mája (TASR) – Pripomíname našim deťom a ich deťom, prečo je vojna zlá a prečo sa už história spred 74 rokov nemôže opakovať. Vychovávajme, učme a nemlčme. Vyhlásil to vo štvrtok podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), ktorý si položením venca na bratislavskom Slavíne pripomenul 74. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny.



"Hovorme s nimi o nástrahách nacizmu v akejkoľvek forme. Odsúďme pred nimi xenofóbiu, ale aj rasizmus. Vytvorme spomienkový most medzi generáciami. Medzi tými, ktorí pomaly odchádzajú a tými, ktorí ešte len prichádzajú. Vychovávajme, učme a nemlčme," povedal Raši. Pretože iba ten, kto nepozná svoju minulosť, je podľa neho odsúdený znova si ju zopakovať.



Upozornil zároveň na to, že "extrémistické nálady" v Európe rastú a krajná pravica sa infiltruje do politiky. "Keď sa budete kedykoľvek rozhodovať, komu dáte čo i len malú moc ovplyvňovať veci verejné, spomeňte si na svojich rodičov či starých rodičov. Na tých, ktorí hrôzy vojny zažili a porozmýšľajte, ako by konali oni," požiadal Raši. Pretože práve tak sa dajú podľa jeho "nenávisti a neznášanlivosti zabuchnúť dvere".



Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexej Leonidovič Fedotov zdôraznil, že by sa ľudstvo malo vyhnúť ďalším tragédiám a nemali by sa opakovať chyby, keďže "tragické poučenie" z druhej svetovej vojny je aktuálne aj v súčasnosti. Zabúdať by sa podľa neho nemalo ani na obete. "Som presvedčený, že bez ich hrdinstva a obrovskej obete by sa osud Slovenska a ľudí, ako aj mnohých ďalších európskych národov vyvíjal tragicky," poznamenal.



Preto je podľa neho dôležité zachovávať a chrániť pravdivé dejiny druhej svetovej vojny, nešíriť lži a ospravedlňovať zločincov. Vážiť a ctiť si treba tiež vojnových veteránov, ktorí pred 74 rokmi "ubránili mier pre naše krajiny, národy a celú planétu a darovali ním samotnú možnosť žiť." Ako doplnil, v tomto roku si budeme pripomínať aj 80. výročie začatia druhej svetovej vojny a 75. výročie Slovenského národného povstania.



Podľa predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavla Sečkára vzdávame už 74 rokov pietnym aktom česť tým, ktorí sa vytúženej slobody nedožili a úctu tým, ktorí ešte kráčajú medzi nami, teda veteránom a pamätníkom. "Oslavujeme koniec najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva a porážku fašizmu. Pripomínane si, že žijeme 74 rokov v mieri," povedal Sečkár.



Je preto podľa neho zarážajúce, že aj v súčasnosti, po páde európskeho fašizmu a nacizmu, sa aj v našej spoločnosti nájdu ľudia, ktorí sa "neštítia velebiť fašizmus a na obdiv sveta vydávajú svoj nacionalizmus, svoju netolerantnosť a nenávisť." Mladšie generácie preto podľa Sečkára čaká veľa práce a záleží na nich, ako využijú skúsenosti starších generácií pre svoju budúcnosť. "Ani nie 80 rokov v Európe stačilo, aby spyšnela a zabudla," poznamenal.



Pietneho aktu na Slavíne sa zúčastnil aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, členovia vlády a poslanci, zástupcovia viacerých veľvyslanectiev, predstavitelia štátnej správy či samosprávy i vojnoví veteráni.