R. Raši vystúpil v OSN, hovoril o slovenských národných prioritách

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu sa nevyhol ani otázke o vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky.

New York 16. júla (TASR) - Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) vystúpil v pondelok na pôde Organizácie spojených národov (OSN). Hovoril tam o slovenských národných prioritách, ktoré vychádzajú z cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Vyzdvihol prácu dobrovoľníkov, poukázal na starnutie populácie a na to, že Agenda 2030 by mohla slúžiť ako nástroj na budovanie mostov medzi generáciami. Priority s ním prišli predstaviť traja ambasádori.



Raši sa nevyhol ani otázke o vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Zástupkyňa neziskových organizácií sa zaujímala o to, v akom štádiu je vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy a či je zabezpečená väčšia ochrana novinárov na Slovensku. Raši ju ubezpečil, že na Slovensku prebieha najväčšie vyšetrovanie v histórii. "Je dôležité zistiť, čo sa stalo. Spolupracujeme s FBI a s európskymi inštitúciami," opísal s tým, že vyšetrovanie je nezávislé. Dúfa, že páchateľ bude potrestaný.



Vo svojom vystúpení k prioritám zdôraznil, že tak ako v mnohých rozvinutých krajinách, aj na Slovensku populácia rýchlo starne. "Prináša to výzvy aj možnosti v ekonomickej a sociálnej oblasti. Potrebujeme sa prispôsobiť týmto zmenám a uvítali by sme, keby Agenda 2030 slúžila ako nástroj na budovanie mostov medzi generáciami," povedal Raši v OSN.



Zdôraznil tiež, že udržateľný rozvoj musí byť v centre verejných politík. "Na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a tiež v zahraničnej politike," doplnil vicepremiér. Implementácia Agendy 2030 však nie je podľa Rašiho možná bez individuálnych záväzkov a bez medzigeneračnej angažovanosti. "Rozhodnutie vlády dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja je zásadné, ale usilovať sa o to musíme spoločne, ženy a muži, skupiny a jednotlivci, mladí aj starší," podotkol.



Poukázal na potrebu spolupráca pri nachádzaní rozvojových riešení. "Musíme vynaložiť veľa úsilia na budovanie partnerstva navzájom medzi účastníkmi, od mimovládneho sektora po akademickú pôdu, od samosprávy až po súkromný sektor," vysvetlil Raši. Upozornil aj na to, akú dôležitú rolu zohráva adekvátne financovanie trvalo udržateľného rozvoja.



Vicepremiér ďalej ocenil prácu dobrovoľníkov a pripomenul, že mesto Košice, z ktorého pochádza, bude v roku 2019 Európskym mestom dobrovoľníctva. Vyzdvihol aj pôsobenie jedného z ambasádorov Daniela Bundu. "Zastupuje našich mladých, študentov, ale tiež slovenskú rómsku etnickú menšinu. Je príkladom, ktorý rúca stereotypy, ktoré v našej spoločnosti dlhodobo pretrvávajú. Vybrali sme ho ako ambasádora dvoch zo šiestich národných priorít, konkrétne vzdelanie a sociálna inklúzia," uviedol Raši.



Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na výzvy súčasnosti. Členské štáty OSN ju prijali v roku 2015. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich spôsobov výroby a spotreby sú komplexné a navzájom previazané problémy, píše ÚPVII o Agende 2030 na svojej webovej stránke.



Slovenská vláda 13. júna schválila návrh národných priorít implementácie Agendy 2030. Prioritami sú vzdelanie pre dôstojný život, smerovanie ku znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí, znižovanie chudoby a sociálna inklúzia. Ďalej medzi ne patria udržateľné sídla, regióny a krajina a v kontexte zmeny klímy, právny štát, demokracia a bezpečnosť a dobré zdravie.



Osobitná spravodajkyňa TASR Viera Kulichová