R. Schuster: Je dobré, že dokážeme aj v uliciach povedať, čo chceme

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster uviedol, že zlej politickej situácii sa dalo predísť, keby sa včas pristúpilo ku krokom v súvislosti s výmenou niektorých ministrov.

Košice 26. marca (TASR) –



"Myslím si, že je dobré, že dokážeme aj v uliciach povedať to, čo chceme, ale slušným spôsobom. Vysoko oceňujem, že sa to nezvrhne, lebo vždy sa nájdu ľudia, ktorí to zneužijú. Myslím si, že Slovensko znova ukázalo, že sa dokáže postaviť za svoju vec, ale takým dôstojným a čestným spôsobom, čo oceňujem," povedal k aktuálnej politickej situácii na Slovensku.



Vládni predstavitelia sú podľa jeho slov v súčasnosti pod verejnou kontrolou. "Teraz by viac mali informovať verejnosť. Bol som predseda parlamentu v rokoch 1989 až 1990, čiže keď sa 'lámal chlieb'. Zaviedol som priame prenosy zo Slovenskej národnej rady. Ľudia videli, ako sa tam správajú jedni, druhí," doplnil Schuster.



"Myslím, že táto vláda má jedinú šancu a bude to musieť tak robiť, že bude stále pod verejnou kontrolou a o každom kroku poctivo informovať, robiť z toho doslova prácu pod verejnou kontrolou," skonštatoval Schuster s tým, že zároveň by sa mali vyvarovať vecí, ktoré by ich priviedli do podozrenia.



Prvoradé je však podľa neho to, aby sa vyšetrila vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. "Bol to šok aj pre mňa, pretože dnes už sme také niečo nečakali. Spomínal som, že pána ministra Duckého zastrelili, to bolo z čias Mečiara, ale dnes...," dodal Schuster.