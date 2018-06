Sulík: Ficov návrh o prezidentských kandidátoch je úžasný ako Fico sám

Bratislava 15. júna (TASR) - Návrh, aby sa prezidentskí kandidáti vzdali počas kampane daňového tajomstva, je taký úžasný ako samotný predseda Smeru-SD Robert Fico. V reakcii na návrh to povedal predseda SaS Richard Sulík, ktorý by však tento návrh doplnil.vyhlásil Sulík na tlačovej konferencii v parlamente. Fico býva v byte, ktorý si prenajíma od Ladislava Bašternáka, obžalovaného z daňových podvodov.Predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Vladimír Sloboda (SaS) reagoval, že návrhu Roberta Fica chýba akýkoľvek racionálny zmysel a nie je ničím iným len opakovaným účelovým útokom proti prezidentovi Andrejovi Kiskovi.zdôraznil.Preto Ficovu novelu považuje za populistický, neodborný a účelový krok zameraný na jeden konkrétny prípad.dodal Sloboda.Smer-SD chce zmeniť legislatívu tak, aby kandidáti na prezidenta boli povinní vzdať sa počas kampane daňového tajomstva. Ak by to neurobili, nesmeli by kandidovať. Predseda Smeru-SD Robert Fico priznal, že motívom sú daňové problémy súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku. Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva predloží Smer-SD do parlamentu v septembri.Fico zopakoval, že konanie Kisku je amorálne a diskvalifikujúce.odkázal.