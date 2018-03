R. Sulík: R. Fico iba akože odchádza, jeho režim ostáva

Veľmi jasným signálom toho, že to tak bude, bola podľa Sulíka tlačová konferencie Pellegriniho po tom, ako ho prezident poveril zostavením vlády.

Bratislava 15. marca (TASR) – Vláda, ktorú má vytvoriť budúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), nebude podľa predsedu opozičnej strany SaS Richarda Sulíka nová. "Robert Fico iba akože odchádza, jeho režim ostáva," vyhlásil Sulík na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.



Veľmi jasným signálom toho, že to tak bude, bola podľa Sulíka tlačová konferencie Pellegriniho po tom, ako ho prezident poveril zostavením vlády. Pellegrini na nej podľa šéfa liberálov nepovedal ani slovo, naopak bývalý premiér podľa Sulíka uviedol, že nikam neodchádza.



Fico tak podľa predsedu SaS neopúšťa vládu pre svoje poľutovaniahodné skutky. "Napríklad preto, lebo na stretnutia so zahraničnými partnermi na najvyššej úrovni zobral dámu pochybnej povesti, alebo preto, lebo má jeho vláda na svedomí množstvo škandálov, eurofondových rozkrádaní alebo preto, že by býval v byte daňového podvodníka," opísal Sulík.



Fico je podľa neho na odchode z vlády preto, aby mohlo naďalej pokračovať masívne a beztrestné rozkrádanie verejného majetku. "Aby sa mohli dokončiť začaté kšefty, trebárs na ministerstve obrany, aby organizovaný zločin mohol do našej spoločnosti ešte hlbšie zapustiť svoje chápadlá a totálne ju ovládnuť," dodal šéf liberálov. Za danej situácie by totiž podľa neho každý bezúhonný politik s čistými úmyslami zvolil jediné poctivé riešenie, ktorým sú predčasné voľby.



Predseda strany Most-Híd Béla Bugár pritom podľa Sulíka v súčasnosti zapredal demokratické Slovensko a urobil to už druhýkrát. Najprv sa tak podľa neho stalo po voľbách v roku 2016, keď s Ficom vstúpil do vlády, hoci pred voľbami tvrdil, že cieľom Mosta-Híd je vymeniť Smer-SD a zabezpečiť, aby tu nevznikla vláda Smeru-SD. Dnes podľa Sulíka zradil Bugár Slovensko druhýkrát, lebo stranu Smer-SD drží vo vláde. Hoci ľuďom vravel, že jeho strane ide o predčasné voľby. "Bohapusto klamal," zdôraznil Sulík.



Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice bola podľa predsedu SaS katalyzátorom obrovskej nespokojnosti občanov, ktorá dlho vrela. "Vyplávali na povrch rôzne špinavosti a naďalej sa tak deje, pomaly v dennom takte. A teraz sa máme uspokojiť s tým, že v duchu 'škatule, hýbte sa' Fico s Robertom Kaliňákom odídu do parlamentu a budú naďalej riadiť túto korupčnú chobotnicu?" položil otázku Sulík.



Občania na námestiach sa podľa neho jasne vyjadrili a chcú predčasné voľby. "Toto je jediné poctivé a férové riešenie pre všetkých," dodal. Verí tak, že požiadavka na uskutočnenie predčasných volieb zaznie aj tento piatok, 16. marca, na zhromaždeniach. "Každý, kto môže a kto chápe, že predčasné voľby sú absolútne kľúčovým krokom na výmenu tejto skorumpovanej vlády, je na pokojných demonštráciách vítaný," apeloval Sulík.



Každý hlas na námestiach má totiž podľa neho veľkú silu. Pretože už v minulosti sa podľa Sulíka ukázalo, že to, na čo Fico naozaj počúva, je "ulica".