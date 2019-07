R. Sulík: S Kiskom som sa rozprával o konštruktívnej spolupráci

Už dlhodobo je známe, že SaS ide do volieb samostatne, avšak komunikácia medzi opozičnými subjektmi je nevyhnutná pre zostavenie dobrej vlády po voľbách 2020, skonštatoval R. Sulík.

Bratislava 1. júla (TASR) - Komunikácia medzi opozičnými subjektmi je nevyhnutná pre zostavenie dobrej vlády. Po pondelkovom stretnutí s lídrom strany Za ľudí Andrejom Kiskom to povedal predseda SaS Richard Sulík. O stretnutí informoval na sociálnej sieti s tým, že sa rozprávali o konštruktívnej spolupráci.



"Bolo to priateľské stretnutie, na ktorom sme sa rozprávali o spolupráci. Už dlhodobo je známe, že SaS ide do volieb samostatne, avšak komunikácia medzi opozičnými subjektmi je nevyhnutná pre zostavenie dobrej vlády pre Slovensko po voľbách 2020," skonštatoval pre TASR Sulík s tým, že Kisku pozná už zhruba 12 rokov. Podľa jeho slov sa spoznali ešte pred jeho vstupom do politiky a sú dlhoroční priatelia.



Kiska na sociálnej sieti doplnil, že neformálne rozhovory o spolupráci chce absolvovať s každou demokratickou stranou. So Sulíkom sa podľa jeho slov vždy vedeli porozprávať. "Nie vždy sme sa na všetkom zhodli, ale máme spoločný cieľ - urobiť zo Slovenska lepšie miesto pre život," uviedol.



To, že SaS pôjde do volieb samostatne, podľa jeho slov nebráni tomu, aby spolu hovorili o konkrétnych krokoch pre Slovensko, či už pred voľbami, alebo po nich. Dodal, že podobný rozhovor absolvoval pred týždňom aj s koalíciou Progresívne Slovensko a Spolu.