Sulík: SaS je najlepšie pripravená na prevzatie zodpovednosti za SR

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Sulík: SaS predstaví tieňovú vládu na jesennej programovej konferencii

Žilina 7. apríla (TASR) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ponúka občanom Slovenska slušnú a funkčnú alternatívu a je najlepšie pripravenou stranou na prevzatie zodpovednosti za našu krajinu. Po 11. kongrese SaS to v sobotu v Žiline povedal predseda strany Richard Sulík.Delegáti zvolili na sobotňajšom sneme štyroch nových členov Republikovej rady, najvyššieho orgánu SaS medzi jednotlivými kongresmi. Stali sa nimi Ľubomír Galko, Jana Kiššová, Karol Galek a Natália Blahová. Novým členom Dozornej a rozhodcovskej komisie sa stal Karol Ides.SaS predstavila na kongrese osem reformných priorít: Slovensko ako sebavedomý člen Európskej únie (EÚ), Špičkové podnikateľské prostredie, Bezpečný a spravodlivý štát, Riešenie rómskych osád, Jednoduchý sociálny a odvodový systém, Kvalitné školstvo, Fungujúce zdravotníctvo a Štíhly a efektívny štát.Strana má podľa jej lídra veľmi solídne vybudované zázemie.uviedol pred delegátmi snemu Sulík.Predseda strany v príhovore k delegátom kongresu povedal, že tieňovú vládu predstavia pravdepodobne na jeseň.povedal Sulík.Zároveň zdôraznil, že SaS pôjde do volieb samostatne.podotkol líder SaS.Až po voľbách bude podľa neho SaS hľadať programovú zhodu so stranami, s ktorými sa pokúsi vytvoriť funkčnú vládu.dodal Sulík.