R. Sulík vyzval P. Pellegriniho, aby odpovedal na otázky občanov

Bratislava 28. júna (TASR) – Predseda strany SaS Richard Sulík odkazuje premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), že ministri jeho vlády nie sú schopní odpovedať na jasné otázky nespokojných občanov. Skrývajú sa a vyhovárajú. Zároveň ho vyzval, aby začal konať. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.



"Ste ich manažér. Vyzývam vás, aby ste na otázky občanov odpovedali vy. Upokojte situáciu, aby vám neprerástla cez hlavu," poznamenal Sulík. Zároveň povedal, že "sme svedkami masívnych zlyhaní v komunikácii s občanmi." Štát podľa neho nemusí každému vyhovieť. "Ale nesmie sa stať, že premiér strčí hlavu do piesku, napríklad ako to bolo pri farmároch," dodal Sulík.



Tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová upozornila na problémy v agrorezorte. "Farmári sa vrátili domov bez odpovedí na svoje otázky. Nevedia, čo s nimi bude a nestačí, keď premiér za nimi príde na jednu vybranú farmu," povedala Halgašová. Podľa nej chcú farmári pokojne pracovať. Problémy trápia aj školstvo a učiteľskú obec, ktorá je podľa poslanca Národnej rady SR Branislava Gröhlinga (SaS) nespokojná s vedením rezortu školstva. Upozornil, že učitelia predložili ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Martine Lubyovej (nominantka SNS) 11 otázok, ale tá na ne zatiaľ neodpovedala. Poznamenal, že SaS chce kvalitné školstvo.



"So zdravotnými sestrami sa narába ako s vecami. V zdravotníckom výbore sa prijíma jeden zákon za druhým. Zo zdravotníckej legislatívy je jeden veľký chaos," povedala poslankyňa NR SR Jana Cigániková (SaS). Poslankyňa NR SR Renáta Kaščáková (SaS) upozornila, že kritika v oblasti kultúry sa dotýka najmä šéfa RTVS Jaroslava Rezníka a šéfky rezortu kultúry Jany Laššákovej (Smer-SD). "Zostáva množstvo nezodpovedných otázok, ako sa rozdeľujú financie z kultúrnych fondov," povedala Kaščáková. Podľa nej pomôže len skutočný kultúrny reparát. "Každé ďalšie nalievanie peňazí do kultúry považujem len za hádzanie do čiernej diery," vyhlásila.



Sulík poznamenal, že premiér má v rukách vládu SR. "Máte zodpovednosť za ľudí. Vyvoďte zodpovednosť voči ministrom a nominantom, za ktorými nevidieť výsledky ich práce," povedal predseda SaS. Zároveň upriamil pozornosť na reformy SaS, ktoré odporučil premiérovi naštudovať si.