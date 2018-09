R. Vašečka chce zlepšiť ochranu nenarodených detí

Poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka uviedol, že život je prvoradá a základná hodnota.

Bratislava 27. septembra (TASR) – Zlepšenie ochrany matiek a nenarodených detí či zrušenie potratov na požiadanie, to je zmena, ktorú by chcel presadiť poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka (nezaradený), ktorý pôsobí v mimoparlamentnom KDH.



Vašečka uviedol, že život je prvoradá a základná hodnota. "Každý chce žiť. Každý má právo na život. Preto musíme chrániť život každého z nás. A to sa týka aj nenarodených detí. Musíme odmietnuť zabíjanie detí potratmi," povedal. Poslanec je zároveň presvedčený, že riešiť v 21. storočí neplánované tehotenstvo zabitím dieťaťa je neprijateľné. "Navrhujeme zrušiť potraty na požiadanie. Novela zákona pripúšťa ako kompromis výnimočné situácie, v ktorých by bol potrat dovolený, ak by sa situácia nedala preukázateľne riešiť inak," povedal.



Zmena berie ohľad na nenarodené dieťa, bojuje proti núteným potratom a ruší bezdôvodné potraty. "V návrhu zákona opisujeme štyri situácie, v ktorých by bolo možné potrat podstúpiť. Prvým je prípad, keď ide o zákroky a liečbu potrebnú na záchranu života matky. Druhým je vážne a trvalé poškodenie zdravia ženy. Ďalej sa umožňuje potrat v prípade tehotenstva vzniknutého na základe nahláseného trestného činu, napríklad znásilnenia. A nakoniec ide o ťažké a preukázateľné poškodenie zdravia dieťaťa," vysvetlil právnik z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška, ktorý na zákone spolupracoval. Dodal, že zákon vylepšuje aj ochranu matky pred nátlakom. "Lekári nesmú ženu do potratu nútiť a ak zistia hrubý nátlak zo strany inej osoby, musia to nahlásiť polícii. Požadujeme tiež väčšiu mieru istoty pri posudzovaní zdravotného stavu matky a dieťaťa," dodal Daniška.