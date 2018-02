Richard Vašečka z OĽaNO vstupuje do KDH

S OĽaNO je Vašečka v Národnej rade už druhé volebné obdobie. Teraz sa spomína ako možný vyzývateľ šéfa KDH Alojza Hlinu v boji o predsednícke kreslo v mimoparlamentnom hnutí.

Bratislava 7. februára (TASR) - Poslanec Národnej rady SR Richard Vašečka vstupuje do KDH. Oznámiť to chce na brífingu, ktorý si zvolal na štvrtkové (8.2.) dopoludnie v parlamente.



"KDH nemusí čakať do roku 2020. Od dnešného dňa má zastúpenie v parlamente," nazval svoj brífing Vašečka, ktorý dosiaľ pôsobil ako predseda poslaneckého klubu OĽaNO.



S OĽaNO je Vašečka v Národnej rade už druhé volebné obdobie. Teraz sa spomína ako možný vyzývateľ šéfa KDH Alojza Hlinu v boji o predsednícke kreslo v mimoparlamentnom hnutí. S Hlinom boli v minulom volebnom období kolegovia v klube OĽaNO.



Aktuality.sk písali, že Hlinovi kritici Vašečku oslovili a dali mu ponuku. Vašečka ponuky od KDH portálu potvrdil a nevylúčil ani možnosť, že sa by sa mohol o post predsedu KDH uchádzať.



Kresťanskí demokrati majú personálne a iné otázky riešiť na marcovom sneme.