R. Znášik odovzdal podpisy pre prezidentskú kandidatúru

Bratislava 29. januára (TASR) - Radovan Znášik odovzdal v Národnej rade SR podpisy pre kandidatúru v tohtoročných prezidentských voľbách. A to aj napriek tomu, že nespĺňa jednu zo zákonných podmienok, nemá 40 rokov a nemôže teda kandidovať. Hovorí, že podpisy odovzdal preto, aby ľudia, ktorí sa mu podpísali, vedeli, že ich osobné údaje nebudú zneužité.



Vek potrebný pre kandidatúru dosiahne Znášik až v apríli, preto žiadal šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS), aby vyhlásil termín volieb na čas, keď už bude mať 40 rokov. Ústava SR to podľa jeho slov umožňuje, lebo hovorí o najneskoršom možnom termíne volieb. "Najneskorší termín je 15. apríl, ja som narodený 11. apríla. Spĺňam podmienky podľa ústavy, ale nebudem sa môcť zúčastniť," doplnil Znášik.



Podľa ústavy je určenie termínu prezidentských volieb v kompetencii predsedu Národnej rady SR. Danko vyhlásil prvé kolo volieb na 16. marca a prípadné druhé kolo na 30. marca. Podľa Znášika porušil jeho práva. "Porušil ich tým, že nevypísal termín volieb tak, ako som si to ja želal," povedal Znášik, ktorý považuje rozhodnutie šéfa parlamentu za poľutovaniahodné. Uvažuje nad podaním na Ústavný súd SR.