Rada KDH schválila kandidátov na primátorov v Trnave a Prešove

Bytča 14. apríla (TASR) – Kandidátom KDH na primátora Trnavy bude v tohtoročných komunálnych voľbách Rastislav Mráz a v Prešove súčasná primátorka Andrea Turčanová. Podľa predsedu KDH Alojza Hlinu o tom rozhodli členovia Rady KDH na sobotňajšom zasadnutí v Bytči.



"Trnava bola dlhodobo obsadená primátorom z nášho hnutia. Posledné štyri roky to tak nie je. Je pre nás výzva, získať tento post a zabojovať o to, aby sme mohli riadiť veci verejné v našom meste. Aby sme predstavili víziu, ktorá bude progresom pre všetky generácie, pomenovali a riešili hlavné problémy, ktoré Trnavčanov pália," povedal po zasadnutí Rady Mráz.



Hnutie uvažuje aj o kandidátovi v Bratislave. Podľa Hlinu by ním mala byť Caroline Líšková. "V ostávajúcich piatich krajských mestách bude náročné hľadať zhodu. Sme pripravení byť konštruktívni, aby na konci bol zvolený kandidát opozície alebo protikandidát Smeru. Sme celkom blízko v Košiciach a v Nitre, je predpoklad, že sa to podarí. Je dosť možné, že po komunálnych voľbách zostane v K8 Smer úplne bez primátora, čo by bola veľká výzva aj pre nás," zdôraznil predseda KDH.



Doplnil, že Rada KDH zároveň odporučila všetkým príslušným orgánom KDH, aby prioritne spolupracovali s opozičnými subjektmi. "A zároveň odporučila, aby nespolupracovali v komunálnych voľbách so stranou Smer-SD a s ĽSNS," podotkol Hlina.



V predsedníctve KDH zostali zo siedmich členov šiesti, za nového člena zvolila Rada KDH Milana Kabinu, ktorý vymení Albína Maslaňáka. Zostávajúcimi členmi sú Marek Cimbala, Eva Grey, Andrej Klapica, Renáta Ocilková, Miroslava Szitová a Ivan Štefanec.



Programový dokument pod pracovným názvom Oslava rodiny by mala podľa Hlinu schváliť programová konferencia na konci júna. "Máme ambíciu pripraviť zásadný dokument, kde budú naozaj veci, ktoré sa budú týkať rodiny a inštitútu rodiny. Rada KDH zároveň poverila predsedníctvo, aby na ďalšiu Radu pripravilo návrhy na zmenu loga a komunikačných vizuálov," dodal predseda KDH.