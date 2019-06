Rada Smeru-SD v Košiciach podporila Fica, mimoriadny snem nechce

Rokovanie za účasti Fica v Malej Ide pri Košiciach trvalo zhruba hodinu a pol.

Malá Ida 13. júna (TASR) – Košická krajská rada strany Smer-SD na štvrtkovom rokovaní podporila predsedu Roberta Fica a na mimoriadny snem strany nevidí dôvod. Po diskusii za účasti Fica o tom novinárov informoval šéf krajskej rady Richard Raši.



"Potrebovali sme sa stretnúť, lebo mnohé veci, čo mali patriť na našu vnútrostranícku debatu sa začali riešiť cez médiá, čo nám neurobilo dobrú atmosféru. Preto predseda strany prešiel všetkých osem krajských rád a ani naša krajská rada nechce, aby sa riešili základné zmeny na najvyšších postoch v strane. Predseda strany má dôveru našej krajskej rady," uviedol Raši.



Rokovanie vyvolal list okresnej straníckej predsedníčky za Košice 3 a končiacej europoslankyne Moniky Smolkovej, ktorý podporili aj niektorí ďalší členovia Smeru-SD z Košického kraja. Žiadajú, aby sa Robert Fico a podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák vzdali funkcií. Zároveň vyzvali premiéra a podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho, aby sa uchádzal o kreslo predsedu strany. Chcú tiež mimoriadny snem.



Rokovanie za účasti Fica v Malej Ide pri Košiciach trvalo zhruba hodinu a pol. Podľa Rašiho sa situácia v strane v kraji stabilizovala. "Určite áno, pretože okrem dvoch okresov ostatné okresy vyjadrili podporu, nechcú ani mimoriadny snem a chcú, aby sa to všetko vydiskutovalo vo vnútri a išlo sa v tandeme s predsedom strany a na čele vlády s Petrom Pellegrinim," dodal Raši.



Líder strany Fico uviedol, že diskusia sa týkala toho, ako vyhrať budúcoročné parlamentné voľby. Smolkovej výzvu na odstúpenie označil za jej individuálny postoj. "Nikto ju za jej názor ani vyhadzovať ani hrešiť nebude," povedal. Zopakoval, že stranu bude viesť do budúcoročných parlamentných volieb, mimoriadny snem považuje za nezmysel. "Normálne fungujeme ďalej, ideme do volieb a chceme tie voľby vyhrať," dodal. V rámci nejakých zmien v strane sa vyslovil za potrebu zlepšenia komunikácie medzi ministrami, vedením a členskou základňou. "Dohodli sme sa na takom novom prvku, chceme v septembri a potom januári zvolať tzv. krajské členské schôdze," uviedol. Odmietol tiež, že by strana mala nejakú kauzu za ostatný rok.



Podľa Smolkovej sa vo štvrtok začala veľmi plodná diskusia s predsedom strany v regiónoch. Jeho zotrvanie na čele strany musí rešpektovať, o odchode zo strany neuvažuje. "Nechodil do regiónov, začal, príde opäť, vypočul si nás, aj naše nejednotné názory, na rovinu sme hovorili, čo všetko nás trápi. Vypočul si nás, sľúbil nám, že najneskôr v septembri príde opäť, takže budeme ďalej diskutovať, má podnety na predsedníctvo a uvidíme, aká bude ďalšia odozva," povedala.