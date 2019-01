Radíme: Aj tehotné ženy ba mali používať bezpečnostné pásy

Pripnutie bezpečnostného pásu musí byť pohodlné, teda ani tesné, ani príliš voľné.

Bratislava 17. januára (TASR) - Aj tehotné ženy by mali pri jazde autom byť pripútané. Panuje totiž názor, že použitie bezpečnostného pásu by im mohlo uškodiť.



"Rozhodne nie je pravda, že tehotné ženy by mali jazdiť nepripútané. Aj tu však platí fakt, že pás chráni len vtedy, ak je zapnutý v predpísanej polohe. Správne použitie trojbodového bezpečnostného pásu pomáha pri prudkom brzdení a autonehode minimalizovať riziko tzv. seat belt syndrómu, pri ktorom dochádza k zvýšenému tlaku na brucho ženy a možnému poraneniu maternice i plodu," radí vedúci výskumného tímu zo Škoda Auto Jiří Haman.



Podľa neho ramenný popruh, ktorý by nikdy nemal skĺznuť z ramena, smeruje medzi prsiami nad vrcholom brucha tehotnej. Pripnutie bezpečnostného pásu musí byť pohodlné, teda ani tesné, ani príliš voľné. Spodná časť pásu musí viesť vždy pod bruchom tehotnej ženy, nikdy nie cezeň.



"Ku spoľahlivej fixácii spodnej časti pásu pod bruchom slúži efektívna pomôcka BeSafe Pregnant. Tá jednoduchým spôsobom účinne zabezpečí, aby sa automobilový pás v prípade dopravnej kolízie posunul nahor do oblasti brucha. Výrobca ponúka dva varianty inštalácie - buď pomocou popruhu okolo sedadla, alebo vhodnejšiu pomocou systému ISOfix, ktorý je dnes bežnou súčasťou predných i zadných sedačiek v moderných vozidlách," zdôrazňuje Haman.



V oboch prípadoch sa pomôcka položí na sedadlo vodiča alebo spolujazdca (vpredu i vzadu) a prichytí sa jedným z uvedených spôsobov. Následne sa žena posadí, pripúta a nakoniec pripne spodný diel automobilového pásu do úchytu na pomôcke. Odporúča sa používať túto pomôcku od chvíle, keď žena zistí, že je v inom stave, v každom prípade od druhého mesiaca tehotenstva.