Radíme: Bezpečnosť na cestách počas leta klesá, namieste je opatrnosť

Bratislava 23. júla (TASR) - Vysoké teploty, zvýšená intenzita cestnej premávky, dlhé jazdné trasy, to sú faktory, ktoré sa v lete podpisujú pod zvýšenú nehodovosť. Počas letnej sezóny stúpa nehodovosť, a to nielen na slovenských cestách.



Podľa údajov Ministerstva vnútra SR počas minuloročných letných prázdnin bolo na Slovensku zaznamenaných 2531 dopravných nehôd, pri ktorých prišlo o život 49 osôb, ťažko sa zranilo 245 osôb a ľahké zranenia utrpelo 1130.



K zvýšenému počtu nehôd v lete dochádza v dôsledku kombinácie viacerých faktorov. Najčastejšou príčinou dopravných nehôd vo všeobecnosti je nedodržanie povolenej rýchlosti, ale aj alkohol a omamné látky za volantom či nedodržanie prednosti v jazde. K ďalším dôvodom patrí porušovanie povinností vodiča, ako napríklad nepoužívanie smeroviek. Počet nehôd, najmä v letných mesiacoch, stúpa priamo úmerne zvýšenému počtu vozidiel na cestách.



"Ospalosť a únava sú tiež príčinou vážnych dopravných nehôd. Málo vodičov si uvedomuje, že unavení by sme si podľa zákona ani nemali sadať za volant. Odporúčame preto, aby vodiči nepreceňovali svoje sily a počas jazdy si radšej dali častejšie prestávky na oddych, a čo je veľmi dôležité, dodržiavali pitný režim," radí Daniela Tomášková z NN Životnej poisťovne.



Ďalším výrazným faktorom, ktorý prispieva k zvýšenej nehodovosti, sú extrémne teploty. Unavujú, otupujú pozornosť i dobu reakcie vodiča a výrazne prispievajú k stavom mikrospánku aj na kratších trasách. Východiskom nie je ani klimatizácia – tá únavu len oddiali, rozhodne ju však nepotlačí úplne.