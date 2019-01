Radíme: Čistiace prostriedky či lieky treba uskladniť mimo dosahu detí

Otravou liekmi sú podľa odborníka najviac ohrozené deti vo veku od jedného do päť rokov.

Bratislava 30. januára (TASR) – Náhodné otravy u detí sú pomerne častým javom. K miestam, v ktorých najčastejšie dochádza k požitiu nebezpečných látok, patrí kuchyňa, kúpeľňa, garáž alebo záhrada. Hlavný inštruktor zdravotníckych záchranárov Miroslav Nagy upozornil na to, aby rôzne chemické látky, lieky či nikotín neboli deťom ľahko dostupné.



Zo skúseností uviedol, že stačí len na pár sekúnd odvrátiť zrak či pozornosť a nebezpečenstvo je na svete. "V prípade, že už dôjde k tomu, že dieťa požilo neznámu látku alebo lieky, neprepadajte panike. Nevhodné opatrenia môžu dieťaťu ublížiť," zdôraznil Nagy. Pracie prostriedky, prostriedky určené na zmäkčenie bielizne alebo prípravky do umývačky riadu obsahujú saponátové či dezinfekčné zložky, ktoré po požití väčšieho množstva silne dráždia sliznicu, pokožku, tráviaci trakt a môžu vyvolať aj hnačku. Nebezpečné môže byť aj zvracanie, ktoré môže vyvolať vdýchnutie vzniknutej peny do pľúc. "Prvou pomocou je vytrieť postihnutému zvyšky požitej látky z úst a zabezpečiť dostatočný prísun tekutín vo forme vody alebo vlažného neosladeného čaju, u malých detí podávať tekutiny po lyžičkách. Po požití sa nesnažíme v žiadnom prípade vyvolávať zvracanie. Pri spontánnom zvracaní treba postihnutému predkloniť hlavu dopredu a tým zabrániť prípadnému vdýchnutiu peny," uviedol.



Podľa Nagya veľká strata tekutín pri zvracaní môže ohroziť najmä malé deti a starých ľudí. Pripomenul, že je dôležité kontaktovať lekára a spresniť mu druh a množstvo požitej látky. Rovnako odporučil postupovať aj po požití agresívnych prípravkov s dezinfekčným účinkom, ktoré obsahujú rôzne kyseliny a alkoholy.



Nagy taktiež vysvetlil, že požitie cigariet malým dieťaťom môže ovplyvniť jeho srdcovú činnosť, dýchanie, môže vyvolať kŕče alebo až bezvedomie. Obvykle ale skôr dôjde k spontánnemu vracaniu a veľkú časť z požitého množstva tabaku dieťa vyvráti. Zdôraznil, že okamžite po požití je potrebné pokúsiť sa vyvolať zvracanie, podať tri až desať tabliet aktívneho uhlia a zapiť vodou alebo vlažným neosladeným čajom. Následne kontaktovať lekára.



Otravou liekmi sú podľa odborníka najviac ohrozené deti vo veku od jedného do päť rokov. "Pre prvú pomoc v takýchto prípadoch otráv detí i dospelých by v žiadnej domácej lekárničke nemalo chýbať aktívne či čierne uhlie, ktoré je predovšetkým pri predávkovaní liekmi dôležitým krokom účinného postupu na zabránenie rozvoja intoxikácie," odporučil Nagy. Pripomenul, že vo všeobecnosti platí zásada zistiť druh a množstvo požitého lieku a následne kontaktovať lekára.



"Ak pristihnete dieťa pri požití liekov a nie je možné tento stav ihneď konzultovať s lekárom, pokúste sa vyvolať zvracanie. Toto však platí iba bezprostredne po požití lieku, nie neskôr. Ak sa začnú prejavovať účinky lieku, zvracanie je nebezpečné," dodal Nagy s tým, že vyvolávať sa tiež nesmie u detí mladších ako šesť mesiacov. Či už sa podarí, alebo nepodarí vyvolať vracanie, podajte dieťaťu tri až desať tabliet aktívneho uhlia rozdrveného a rozmiešaného v pohári vody alebo čaju.