RADÍME: Jemnú motoriku u detí treba začať rozvíjať čo najskôr

Bratislava 14. augusta (TASR) – S tréningom jemnej motoriky by sa u detí malo začať čo najskôr. „Viaceré štúdie ukazujú, že čím skôr sa deti naučia držať ceruzku, tým majú vyššie šance na akademický úspech,“ priblížila detská psychologička Gabriela Cviková.



Deti by sa preto mali okrem hier na počítači a tablete venovať aj kresleniu, plastelíne a vo vyššom veku písaniu, myslí si odborníčka. Pohyb píšucou rukou zapája do práce viac oblastí mozgu ako ťukanie do klávesnice.



„Prebieha tu naraz kontrola pohybu celej končatiny, tlaku pera na papier a zovretia ruky, zrakové rozpoznávanie už napísaného textu, premýšľanie nad tým, čo treba napísať ďalej. Celé sa to ešte zakončí rozpoznávaním vlastných chýb,“ vysvetlila Cviková.



Viaceré aktivity, ktoré sa mozog naučí pri písaní rukou, využije aj pri iných činnostiach, napríklad pri zaväzovaní šnúrok na topánkach alebo jedení príborom. Ak sa celoživotným opakovaním uložia do mozgu, zvyšuje sa šanca, že sa nestratia ani pri chorobe alebo vo vysokom veku.