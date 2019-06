Radíme: Kardiovaskulárne ochorenia súvisia so zvýšeným cholesterolom

V boji proti cholesterolu sa však podľa odborníkov netreba hneď uchyľovať k liekom.

Bratislava 12. júna (TASR) - Kardiovaskulárne ochorenie je spojené so zvýšenými hladinami celkového cholesterolu, ktorý následne spôsobuje aterosklerózu – ochorenie tepien, pri ktorom sa obmedzuje prietok krvi. "Na vzorke 262 tínedžerov a mladých ľudí sa skúmal výskyt koronárnej aterosklerózy. Závery ukazujú, že ateroskleróza, ktorá je zapríčinená aj zvýšeným cholesterolom, začína už v mladom veku," povedal kardiológ a obezitológ z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Ivan Majerčák. Jeden zo šiestich tínedžerov mal podľa neho v tepnovom riečisku aterosklerotický plát.



V boji proti cholesterolu sa však podľa odborníkov netreba hneď uchyľovať k liekom. "Takáto liečba sa zvažuje iba v tom prípade, že hypercholesterolémiu nie je možné kontrolovať inak. Vyhnúť sa medikamentom je možné nefarmakologickými opatreniami a zmenou životného štýlu," uviedla farmaceutka a klinická farmakologička z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Andrea Gažová. Za nefarmakologické opatrenia sa považuje diéta, fyzická aktivita, relax, nefajčenie a obmedzenie konzumácie alkoholu.



Okrem vysokej hladiny cholesterolu medzi rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, vysoký krvný tlak, nadmerný príjem soli a vysoká hladina kyseliny močovej. Tieto veci však nebolia a nemajú príznaky, preto ich ľudia ignorujú. "Znepokojujúce je, že až deväť z desiatich Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor pre vznik nejakého kardiovaskulárneho ochorenia," priblížil Majerčák.



Na kardiovaskulárne ochorenia zomrie dvakrát viac ľudí ako na rakovinu. Celosvetovo i na Slovensku sú hlavnou príčinou úmrtí na neprenosné ochorenia. Odborník tvrdí, že aj pre ignorovanie príznakov klesá na Slovensku počet úmrtí pomalšie ako v okolitých krajinách.



Choroby srdca a ciev postihujú až tretinu Slovákov. "Vo vekovej skupine 20 až 24 rokov je to 10 percent, pri 40 až 44-ročných ľuďoch je to 31 percent a pri 60 až 64-ročných ľuďoch až alarmujúcich 76 percent ľudí," upresnil kardiológ a obezitológ.