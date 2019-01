Radíme: Lekár nemusí vyhovieť každej požiadavke pacienta

Zodpovednosť za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa advokáta leží na pleciach poskytovateľa starostlivosti, nie pacienta.

Bratislava 14. januára (TASR) - Pacienti často požadujú od lekára rôzne úkony alebo predpísanie liekov, ktoré si určia sami. Podľa Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie h&h Partners lekár nie je povinný pacientovi vo všetkom vyhovieť.



Pacient podľa neho môže tvrdiť, že on jediný vie, čo je preňho najlepšie, avšak mal by to posúdiť človek, ktorý má potrebné vedomosti, prehľad a skúsenosti. Týmto človekom je v problematike zdravia najčastejšie lekár.



Podľa zákona má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinnosť realizovať všetko, aby docielil objektívne dobro. "Nemá však povinnosť vyhovieť požiadavkám a predstavám pacienta a vykonať nejaký zdravotný výkon, pokiaľ tieto požiadavky nie sú v súlade s tým, čo medicína označuje ako lege artis," uviedol Humeník.



V medicíne pojem lege artis znamená prístup v súlade so súčasnými poznatkami vedy, použitie správnych prostriedkov a uznávaných postupov pri liečbe a diagnostike. Humeník dodal, že aj keď pacient žiada nejaký výkon, ale podľa lekára tento výkon nesplní svoj účel, nemá povinnosť ho realizovať.



Zodpovednosť za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa advokáta leží na pleciach poskytovateľa starostlivosti, nie pacienta. Ak lekár túto povinnosť poruší, je za škodu zodpovedný, nemôže argumentovať tým, že ho o zákrok žiadal priamo pacient," vysvetlil Humeník.



Lekár, naopak, nezodpovedá za poškodenie zdravia, ktoré vzniklo, ak pacient odmietol dať súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.