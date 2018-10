RADÍME: Matky by sa namiesto internetu mali opierať o rady lekárov

To, čo môže platiť u jedného dieťaťa, nemusí fungovať u iného.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Matky, ktoré nevedia, čo je vhodné pre ich dieťa, sa neraz obrátia so svojimi problémami na internetové diskusné fóra. Lekárka pre deti a dorast Katarína Šimovičová v tejto súvislosti upozorňuje, že mamičky tu môžu objaviť skreslené alebo nepodložené informácie. Pripomenula, že to, čo môže platiť u jedného dieťaťa, nemusí fungovať u iného.



"Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, je veľký problém s mnohými informáciami, ktoré sa hrnú na rodičov z rôznych internetových stránok, z časopisov alebo z rád všelijakých alternatívnych liečiteľov. Myslím, že treba dbať na to, že každý si môže zvoliť detského lekára a náš trend v detskej výžive je jednoznačne rovnaký. Takže treba sa riadiť radami pediatra, pretože každé dieťa je indivíduum a to aj v závislosti od poznania zdravotnej genézy rodičov," vysvetlila Šimovičová.



Odborníčka pripomenula, že správna výživa je pre zdravý vývoj nevyhnutná. Preto by sa matky mali venovať tomu, čo dieťaťu ponúkajú na tanieri. Vysvetlila, že ideálne je dieťa začať prikrmovať od ukončeného štvrtého mesiaca. Detský organizmus potrebuje množstvo vitamínov a minerálnych látok. Šimovičová preto opäť zdôraznila, že ak matka nevie, čím je dobré začať a čo je pre deti z hľadiska správnej výživy najvhodnejšie, najlepšie jej poradia odborníci.



Prikrmovanie dieťaťa by malo začať zeleninou, ktorá nie je agresívna. Vhodná je podľa Šimovičovej napríklad mrkva a zemiak. "Z ovocia odporúčam raz za sedem alebo desať dní pridávať nemliečnu stravu, ktorá je nová pre dieťa, aby si zvyklo na určitú chuť. Odporúčam ovocie, ktoré rastie v našich zemepisných šírkach, lebo sme na to geneticky vybavení a možnosť alergických reakcií je tak minimalizovaná. Je vhodné ošúpané strúhané jabĺčko alebo hruška či zmes týchto dvoch druhov ovocia," spresnila.



Detská výživa sa dá vyrobiť aj doma, no lekárka tvrdí, že pri jej príprave treba byť opatrný. V prvom rade odporúča používať len ovocie a zeleninu, o ktorej vieme, odkiaľ pochádza. Ideálna je podľa pediatričky z vlastnej záhradky. Nebezpečná v tomto prípade môže byť prítomnosť dusičnanov, ktoré aj v malom množstve môžu ohroziť zdravie dojčaťa.



"Domáca sterilizácia je vhodná, ak sa vykonáva presne podľa predpisu a mrazí sa pri určenej teplote, nejde teda na bežný rytmus, ale hlboký -18 až -20 stupňov Celzia. V mestských aglomeráciách by som určite ako pediater odporučila kupovanú výživu, lebo tam máte istotu, že výživa je bez prídavných látok, chemikálií a je bezpečná," radí odborníčka.



Deti by mali konzumovať ovocie a zeleninu na dennej báze. "Pomáha im pri procese trávenia a zároveň dodáva organizmu čerstvý vitamín C. Ovocná výživa je vhodná aj ako desiata alebo olovrant, pretože praktické balenie môže mať vaše dieťa vždy po ruke," zdôraznila Šimovičová.



Detské výživy nemusia byť pokrmom výlučne pre deti. Rovnaký obsah vitamínov a minerálov zabezpečia aj dospelým.