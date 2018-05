Nemyslieť na prevenciu zubného kazu je chyba, varuje stomatologička

Návštevou zubára, prípadne absolvovaním dentálnej hygieny sa starostlivosť o zuby pred dovolenkou nekončí. Pozornosť im treba venovať aj počas horúcich dní.

Bratislava 28. mája (TASR) - Zubný kaz v raných štádiách nebolí. Prítomný je vtedy na povrchu skloviny. Ak sa však nelieči, šíri sa hlbšie, do dentínu až k pulpe, čo už je bolestivé. Nemyslieť na prevenciu je podľa zubnej lekárky Valérie Michnovej chyba, a to nielen pred dovolenkovým obdobím.



"Návšteva zubára nemusí byť nepríjemná. Ak sa človek dostatočne venuje svojmu ústnemu zdraviu a pravidelne absolvuje preventívne prehliadky, nie je priestor na obavy. Počas prehliadky sa zakaždým zameriavame na celkové zdravie ústnej dutiny. Sledujeme nielen riziko vzniku zubných kazov, ale tiež stav ďasien, mäkkých tkanív a zubných krčkov. Ak sú odhalené, tiež nám môžu spôsobiť problémy na dovolenke,“ uviedla Michnová.



Návštevou zubára, prípadne absolvovaním dentálnej hygieny sa starostlivosť o zuby pred dovolenkou nekončí. Pozornosť im treba venovať aj počas horúcich dní. "Ide o obdobie, počas ktorého častejšie konzumujeme jedlá a nápoje, ktoré sa môžu podpísať pod stav zubnej skloviny. Oslabujú ju citronády, čerstvé šťavy alebo obľúbené smoothie. Ideálne je, ak si po ich užití vypláchneme ústa čistou vodou, čím znížime kyslé prostredie," priblížila stomatologička.



Podľa zubnej lekárky by sme nemali zabudnúť ani na pomôcky dôkladnej ústnej hygieny. "Okrem kvalitnej zubnej kefky má byť v kufri miesto aj pre medzizubné kefky, dentálnu niť, škrabku na jazyk, ústnu vodu," povedala Michnová. Ideálne je, ak je ústna voda fluoridovaná. Vhodné sú tiež xylitolové žuvačky, prípadne tie bez cukru, rovnako dostatočný pitný režim. Suché prostredie v ústach je totiž ideálne pre rozmnožovanie nebezpečných baktérií.