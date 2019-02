Radíme: Pre prezidentské voľby sa dá vybaviť voličský preukaz

Požiadať o voličský preukaz môže volič osobne, listom aj elektronicky. Pokiaľ žiada osobne, musí to stihnúť najneskôr 15. marca pre prvé kolo a 29. marca pre druhé kolo volieb.

Bratislava 4. februára (TASR) - Slováci si o pár týždňov budú voliť nového prezidenta republiky. Hlasovať môže plnoletý občan SR. Ak v čase volieb nebude doma, môže podľa zákona voliť aj v inom okrsku, ale musí mať voličský preukaz. O jeho vydanie treba požiadať obec. Možno to urobiť osobne, listom aj elektronicky. Treba si však dať pozor na termíny. Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca, druhé je naplánované na 30. marca.



"Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu," uvádza ministerstvo vnútra.



Požiadať o voličský preukaz môže volič osobne, listom aj elektronicky. Pokiaľ žiada osobne, musí to stihnúť najneskôr 15. marca pre prvé kolo a 29. marca pre druhé kolo volieb. Ak žiada listom, ten musí prísť obci v prípade prvého kola najneskôr 25. februára, pre druhé kolo volieb najneskôr 11. marca. To isté platí pre elektronickú žiadosť.



Žiadosti musia obsahovať údaje o voličovi, okrem iného rodné číslo, štátnu príslušnosť či adresu, kam má obec voličský preukaz poslať. Za voliča môže požiadať o hlasovací preukaz aj splnomocnená osoba. Dá sa žiadať o voličské preukazy pre obe kolá volieb súčasne.



Volič, ktorému obec vydala hlasovací preukaz, môže voliť v ktoromkoľvek okrsku na Slovensku. Pokiaľ predsa len ide hlasovať do svojho okrsku, aj tam sa už musí preukázať týmto dokladom.



Voľba prezidenta SR je dvojkolová. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého. Prvé kolo bude 16. marca, prípadné druhé 30. marca. Hlasovať sa bude od 7.00 h do 22.00 h.