Radíme: Pred cestou do exotiky sa odporúča informovať sa o očkovaní

Bratislava 17. júla (TASR) - Pred cestou do vzdialenejších krajín odporúča Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR kontaktovať centrá pre cudzokrajné choroby v Slovenskej republike. O očkovaniach nielen informujú, ale ich aj poskytujú. „Očkovanie cestovateľov nie je hradené z verejného zdravotného poistenia,“ upozorňuje zároveň hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Dokladom o očkovaní je medzinárodný očkovací preukaz.



Pri vstupe do niektorých krajín sa môže vyžadovať očkovanie, napríklad proti žltej zimnici, meningokokovým nákazám či poliomyelitíde. Zoznam krajín s povinným alebo odporúčaným očkovaním je dostupný na webovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Žltá zimnica sa najčastejšie vyskytuje vo vybraných krajinách Afriky a Latinskej Ameriky. Očkovania proti meningokokovým nákazám sa vyžadujú napríklad pri vstupe do Saudskej Arábie. V niektorých krajinách sa odporúča mať potvrdenie aj o očkovaní proti diftérii a tetanu.



Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A a B, japonskej encefalitíde, brušnému týfusu, besnote, cholere a iným infekčným ochoreniam zvyčajne nebýva medzi povinnými, ale iba odporúčanými. Väčšina týchto ochorení sa vyskytuje v krajinách Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.



Očkovanie proti poliomyelitíde, diftérii a tetanu je v Slovenskej republike povinné od 60. rokov minulého storočia, zaznamenané je v zdravotnej karte. Potvrdenie o takomto očkovaní môže vydať aj praktický lekár.



ÚVZ odporúča skontrolovať si tiež očkovanie proti osýpkam. „Osýpky sa vlaňajší i tento rok vyskytli v početnejšom množstve aj v obľúbených európskych dovolenkových destináciách ako Taliansko, Francúzsko, Bulharsko, Grécko,“ varovali hygienici.



Cestovatelia by mali nutnosť očkovania riešiť hneď, ako sa rozhodnú vycestovať, ideálne aspoň mesiac pred odchodom. Tvorba protilátok si vyžaduje čas, väčšinou je to 10 dní od očkovania. „Niektoré druhy očkovania môžu vyžadovať viac dávok očkovacej látky s určitým časovým odstupom,“ doplnil ÚVZ.