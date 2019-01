Pred cestou na rodinnú lyžovačku je potrebné skontrolovať auto

Vodiči by nemali zabúdať na zimnú výbavu. V aute nesmú chýbať zimné reťaze, lopatka či metlička na odhrabanie snehu. V prípade nasneženia totiž hrozí za neočistené vozidlo pokuta.

Bratislava 24. januára (TASR) – Rodinná lyžovačka s deťmi sa dá zvládnuť aj bez stresu. Rodičia by ešte pred cestou mali skontrolovať technický stav vozidla, poistiť seba aj svoje deti, a taktiež by nemali zabudnúť ani na zimnú výbavu auta, ako napríklad zimné reťaze.



Nie je nič horšie, ako keď počas jazdy zasneženými kopcami či zahustenou diaľnicou vodič zistí, že sa mu minula zmes do ostrekovačov, stierače nestierajú súvisle, alebo v prípade defektu v aute chýba náhradná pneumatika. Dobré je preto skontrolovať vozidlo ešte pred cestou. "Potrebné je skontrolovať najmä stav a funkčnosť bŕzd, tlmičov, stav autobatérie, ďalej funkčnosť svetiel, stieračov, ako aj stav kvapalín," spresňuje Vladimír Guštafik zo spoločnosti Business Lease Slovakia.



Vodiči by nemali zabúdať ani na zimnú výbavu. A to nielen na kopec. V aute nesmú chýbať zimné reťaze, lopatka či metlička na odhrabanie snehu. V prípade nasneženia totiž hrozí za neočistené vozidlo pokuta.



Pred cestou najmä na zahraničnú lyžovačku je potrebné skontrolovať si aktuálnosť kontaktov na asistenčnú službu, ktorá by mala byť k dispozícii nonstop v každej krajine, ale aj na slovenské konzulárne oddelenie v danej krajine. Dobré je overiť si aj platnosť zelenej karty. "Tá potvrdzuje medzinárodné poistenie zodpovednosti za škodu a najmä pri nečlenských krajinách únie sa môže stať, že bez nej do krajiny ani nepustia," upozorňuje Guštafik. V aute je nutné mať aj tlačivo správy o nehode.



Vodiči by v každom prípade mali prispôsobiť jazdu stavu vozovky. "Vodič by mal byť vždy plne koncentrovaný na jazdu. Moment nepozornosti ho môže stáť život," upozorňuje Guštafik. Ideálne je robiť si prestávky každé dve hodiny aspoň na 15 minút. Ak rodina patrí k nočným cestovateľom s deťmi, nie je dobré vydávať sa na dlhú cestu bez predošlého niekoľkohodinového spánku.



Cesta by ale nemala byť nudná pre deti, rodičia by na to mali tiež myslieť vopred. Pomôže, ak si pre deti pripravia hry či maľovanky, ktorými si cestu autom môžu krátiť.



Ak dôjde k poistnej udalosti, jej priebeh je nutné riadne zdokumentovať bez ohľadu na to, či vodič privolá políciu, alebo nie. Privolať ju je potrebné, ak sa nedá odhadnúť výška škody, či určiť vinník. "Vodičov inštruujeme, aby zavolali políciu vždy, keď je predpokladaná škoda vyššia ako 4000 eur. Prípadne aj v prípadoch, ak ju nevedia odhadnúť, alebo vodičovi spôsobil škodu niekto iný," dodáva odborník Business Lease.