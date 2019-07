Radíme: Pri čistení zubov je dôležitá správna technika

Podľa odborníkov treba zubnú kefku priložiť na rozhranie ďasna a vonkajšiu plochu zuba pod 45-stupňovým uhlom, jemne ňou zavibrovať, aby vlákna prenikli do ďasnového žľabu.

Bratislava 22. júla (TASR) - Zuby si treba čistiť spôsobom, ktorý je šetrný k zubom i ďasnám. „Nesprávnou technikou čistenia dochádza k poškodzovaniu a odhaľovaniu zubných krčkov. Zubnú sklovinu môže poškodzovať aj prehnane veľký tlak pri čistení zubov,“ vysvetľuje farmaceutka Jana Varsová.



Podľa odborníkov treba zubnú kefku priložiť na rozhranie ďasna a vonkajšiu plochu zuba pod 45-stupňovým uhlom, jemne ňou zavibrovať, aby vlákna prenikli do ďasnového žľabu, a zotrieť povlak smerom od ďasna ku korunke zuba. Rovnako treba postupovať aj na vnútornej ploche zubov. Vnútorné plochy predných dolných aj horných zubov by sa mali čistiť priložením kefky kolmo tak, aby sa hlavica kefky dotýkala vnútornej strany zubov, a jemným pohybom smerom od ďasna k zubu. Žuvacie plochy stoličiek sa čistia pohybom vpred a vzad s vodorovne priloženou kefkou.



Pri čistení medzizubných priestorov by mala špička medzizubnej kefky sledovať povrch ďasna. Následne treba jemne zatlačiť, dať kefku do vodorovnej polohy a posunúť cez celý medzizubný priestor na druhú stranu. Po opatrnom vytiahnutí treba kefku opláchnuť.



Už malým deťom je potrebné vštepovať správnu techniku čistenia zubov. „Zdravá ústna dutina nie je len estetickou záležitosťou, ale môže vplývať aj na naše celkové zdravie. Ovplyvňuje totiž i ochorenia srdcovo-cievneho systému, onkologické ochorenia, cukrovku alebo aj chronické obštrukčné ochorenie pľúc či astmu,“ upozorňuje Varsová.



Jedným zo základných pravidiel v starostlivosti o zuby je pravidelná návšteva zubného lekára a hygiena ústnej dutiny. Zuby a ďasná je nevyhnutné čistiť pravidelne a netreba zabúdať ani na jazyk. Zuby sa majú čistiť vždy pred spaním a ešte aspoň raz počas dňa, najlepšie až 30 minút po konzumácii jedla. Vtedy už zuby nie sú citlivé na mechanické pôsobenie kefky v dôsledku zníženého pH v ústach po jedle. Fluoridy v zubných pastách a géloch zvyšujú odolnosť skloviny proti kyselinám a zohrávajú tak dôležitú úlohu v ochrane pred zubným kazom. Dôležitá je tiež výživa. Medzi vhodné potraviny pre zdravie zubov patria zelenina, ovocie, ryby, pečeň, mlieko, tvaroh, syry, vajcia, celozrnné výrobky či orechy. Nevhodné sú sladké a bublinkové nápoje, ovocné džúsy, cukrovinky a sladké pečivo.



V rámci edukačnej kampane, ktorú organizovala Slovenská komora zubných lekárov vo viac ako 300 slovenských lekárňach, mali Slováci možnosť zistiť nielen to, ako sa správne starať o zuby a ústnu dutinu, ale aj to, prečo je dôležitá starostlivosť o medzizubné priestory či ako si vybrať správnu zubnú kefku.