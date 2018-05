RADÍME: Pri športovaní detí treba pamätať na bezpečnostné opatrenia

Úradu verejného zdravotníctva pripomína nosenie chráničov na rukách a nohách pri korčuľovaní, nosenie prilby pri bicyklovaní a korčuľovaní, ako aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

Bratislava 21. mája (TASR) - Teplé počasie prináša aj inú nástrahu ako nevoľnosti z tepla, a to úrazy, keďže deti sa vo zvýšenej miere venujú rôznym druhom športu. "Je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa pri športovaní zachovávalo niektoré bezpečnostné opatrenia," upozorňuje Jana Hamade, vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Pripomína preto nosenie chráničov na rukách a nohách pri korčuľovaní, nosenie bezpečnostnej prilby pri bicyklovaní a korčuľovaní, ako aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. "Pri rôznych druhoch vodných športov by dieťa nikdy nemalo podceňovať svoje fyzické sily," uviedla Hamade s tým, že následky úrazov v niektorých prípadoch predstavujú pre dieťa i doživotný zdravotný hendikep.



Odborníci z ÚVZ SR vysvetľujú, že pre jednotlivé vekové obdobie je charakteristické spektrum určitých úrazov, možno teda pre dané vekové obdobie odhadnúť riziká a nastaviť príslušné preventívne opatrenia. Chlapci sú všeobecne náchylnejší na častejšie a závažnejšie úrazy než dievčatá. To platí pre všetky typy úrazov a všetky vekové kategórie, okrem detí od narodenia do jedného roka.



Nie je to spôsobené len vyššou expozíciou rizík, ale tiež odlišným správaním chlapcov a dievčat. Najčastejšie sa podľa skúseností odborníkov deti zrania doma a v okolí domova, a to najmä vo veku od narodenia do päť rokov. Jediným spôsobom, ako zabrániť zbytočným poškodeniam zdravia v dôsledku úrazov, je efektívna prevencia. Ťažisko zodpovednosti spočíva na rodičoch a ich prístupe napríklad k otázke vytvorenia bezpečného domova s minimalizáciou rizík, najmä pokiaľ ide o malé deti, pripomína ÚVZ SR.