Rodičia by mali dbať na bezpečné pripútanie dieťaťa počas jazdy

Podstatným kritériom pri výbere autosedačky je pohodlie dieťaťa, dôležité je vyskúšať, či možno dieťa do a zo sedačky pohodlne a bezpečne vložiť alebo vybrať.

Bratislava 22. januára (TASR) - Ak sa vo vozidle prepravuje dieťa, ktorého hmotnosť neprevyšuje 36 kilogramov a telesná výška nedosahuje 150 centimetrov, má vodič povinnosť umiestniť ho do detskej autosedačky. Pre deti do približne 13 kilogramov sa používajú sedačky typu 0, resp. 0+, tzv. vajíčka. Tieto autosedačky sa používajú vždy proti smeru jazdy. Sedačku je možné použiť na prednom sedadle i zadných sedadlách.



"U najmenších detí v prvom kroku upneme dieťa do sedačky a tú potom už aj s dieťaťom inštalujeme do vozidla. Ak sa sedačka preváža na prednom sedadle, musí sa vždy deaktivovať čelný airbag spolujazdca. Sedačka sa položí na sedadlo, bezpečnostný pás sa vedie najskôr cez sedačku, v oblasti nožičiek sa pretiahne príslušnými úchytmi či okami. Po zacvaknutí zámku sa pás vedie cez chrbtovú časť sedačky, pretiahne sa príslušnými úchytom a utiahne sa. Držadlo sa nastaví do cestovnej polohy pred dieťa a ťahom sa skontroluje pevné uchytenie. Ak je dieťa v sedačke na zadnom sedadle, umiestni sa na tej strane, ktorá umožní rodičom bezpečne vložiť aj vybrať sedačku z vozidla - teda smerom k chodníku či ku krajnici cesty," radí Lenka Lendacká zo Škoda Auto Slovensko.



Ako ďalej uvádza, autosedačky typu 1 sú vhodné pre deti od 1 do 4 rokov. Tento typ ponúka vylepšenú bočnú ochranu, ktorá lepšie absorbuje nárazovú energiu, a tým dokáže viac chrániť zraniteľné časti tela vrátane hlavy a krku. V prípade nárazu pri nehode pracuje ako ochranný štít, ktorý absorbuje náraz a znižuje riziko zranenia od poletujúcich úlomkov.



Pre deti od 25 kilogramov sa používajú detské autosedačky typu 3. Ideálny variant je podsedák s chrbtovou časťou, ktorá chráni aj pri bočnom náraze. Jednoduchý podsedák bez chrbtovej časti neposkytuje potrebnú ochranu, najmä nechráni krk a hlavu dieťaťa. Podstatným kritériom pri výbere autosedačky je pohodlie dieťaťa, dôležité je vyskúšať, či možno dieťa do a zo sedačky pohodlne a bezpečne vložiť alebo vybrať. Pred samotnou kúpou je dôležité nezabudnúť vyskúšať sedačku správne nainštalovať do svojho auta.