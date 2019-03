Tejpovanie môže pomôcť športovcom i ženám pri menštruácii

Podľa odborníkov predstavuje bezpečnú metódu, ktorá uľahčuje prirodzený proces hojenia. Zároveň poskytuje oporu a stabilitu svalstva či kĺbov bez obmedzení pri pohybe.

Bratislava 6. marca (TASR) – Tejpovanie bolestivých miest (tzv. kinesiotaping) ako podporná liečba môže pomôcť športovcom aj ženám pri menštruačných ťažkostiach. Podľa odborníkov predstavuje bezpečnú metódu, ktorá uľahčuje prirodzený proces hojenia. Zároveň poskytuje oporu a stabilitu svalstva či kĺbov bez obmedzení pri pohybe. Prvú aplikáciu môže vykonávať len vyškolený zdravotník.



Fyzioterapeutka Rita Géci Tóthová z Polikliniky Jána Jonáša v Bratislave vysvetlila, že tejpovanie lieči rôzne ortopedické, neuromuskulárne či neurologické ochorenia. "Kinesiotaping je overená metóda v rámci praxe, ktorá sa využíva napríklad v Nemecku v traumatológii ako tzv. buddy tape na fixovanie zlomenín prstov nohy. Rovnako sa využíva aj jeho modifikovaná verzia (crosstape) na rýchlejšie hojenie jaziev," priblížila.



Najdôležitejšiu rolu podľa odborníkov hrá riasenie tejpu. Tejp má vlnovité lepenie, čo znamená, že po nalepení zdvíha pokožku od podkožia, čím uľahčuje prekrvenie a tok lymfy - teda urýchľuje proces hojenia. "Významnú úlohu má v potláčaní nociceptorov a stimulácii proprioceptorov, následkom čoho je zníženie pocitu bolesti. Uvoľňuje napäté svalstvo či tzv. trigger pointy, a to tiež vďaka riaseniu," podrobne vysvetlila fyzioterapeutka.



Takáto technika sa podľa odborníčky môže využívať pri bolesti krížov, opuchoch pri zlomeninách či vyvrtnutiach, pri problémoch s karpálnym tunelom, pri diagnóze plochej nohy, pri tenisovom a golfovom lakti, stuhnutom šijovom svalstve či iných problémoch. "Aplikácia tejpov podomácky sa neodporúča, pretože laik nepozná anatómiu tela, jeho orientačné body, a navyše každý organizmus je jedinečný a nemusí byť zvolený správny úpon alebo odstup. Tejp potom nebude efektívny," zdôraznila fyzioterapeutka.



Táto technika sa môže využívať aj pri deťoch, tehotných ženách, ale aj po operáciách. Materiál, z ktorého je kinesiotape vyrobený, je hypoalergénny. Dobre nalepený tejp vydrží viac ako týždeň, dráždenie receptorov však oslabne do piatich dní. "Po jednom až piatich dňoch by sa mal tejp odstrániť. Následne si treba dať na jeden až dva dni pauzu, po ktorej sa môže znova nalepiť," dodala Géci Tóthová.



Využitie tejto metódy je zakázané na súťažiach ako plávanie, vodné pólo či synchronizované plávanie. Počas súťaže v týchto športoch je kinesiotaping vnímaný ako doping.