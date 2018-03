Túlavé mačky môžu byť pre ľudí prínosom, treba ich však vykastrovať

Pouličné mačky, ktoré sa narodili na ulici, sa len málokedy vedia naučiť žiť v domácnosti s človekom. Najlepšie je preto ich po kastrácií a očkovaní vrátiť na pôvodné miesto, kde je ich domov.

Bratislava 19. marca (TASR) - Na jar pouličných zvierat pribúda. Pavla Dugovičová zo Slobody zvierat preto radí, ako sa k nim správať. Túlavé mačky podľa nej vedia byť užitočné a ľudia by ich nemali vyháňať. Treba ich však vykastrovať, aby sa nepremnožili.



"Ak ste Bratislavčan, odchyt a kastráciu mačiek zo svojho okolia si môžete bezplatne objednať na magistráte," radí Dugovičová. Vďaka tomu mačky v lokalite budú pomáhať s odchytom škodcov, ale nebude ich príliš veľa. "Kŕmenie túlavých mačiek bez kastrácie situáciu zhoršuje," varuje. V obciach, kde takáto možnosť nie je, môžu ľudia o kastračný projekt žiadať miestnych politikov.



Stratenú domácu mačku od túlavej rozoznáte tak, že je prítulná a väčšinou má aj obojok alebo čip. Takúto mačku môžu ľudia zaniesť k veterinárovi alebo sami vypátrať majiteľa podľa obojka. Ak sa ani takýmto spôsobom majiteľ nenájde, môžu ju odviesť do útulku.



Do útulku môžu ísť aj opustené mačiatka. Človek by si však mal najprv overiť, či ich mama náhodou nie je nablízku. V Bratislave potom stačí zavolať na mestskú políciu, ktorá mačiatka dopraví do bratislavského útulku.



Dugovičová tiež pripomína, že zabíjanie mačiek a mačiatok je trestné a malo by sa hlásiť polícii. Zviera má právo usmrtiť jedine lekár - humánne a len zo závažných dôvodov.