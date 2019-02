Radíme: V chrípkovej sezóne nezanedbajte preventívne opatrenia

V európskych krajinách vrátane Slovenska momentálne z chrípkových vírusov dominujú vírusy chrípky typu A, ktoré sú obsiahnuté v očkovacej látke proti chrípke na sezónu 2018/2019.

Bratislava 27. februára (TASR) - V čase chrípkových epidémií je vhodné vyhýbať sa uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. "Chorí na chrípku by nemali chodiť do práce či školy, ochorenie treba vyležať a v liečbe sa riadiť podľa pokynov ošetrujúceho lekára," pripomínajú odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Chrípkové epidémie spôsobené vírusmi chrípky typu A sa vyznačujú prudkým vzostupom chorobnosti s rýchlym rozšírením sa na veľké územie a obvykle aj rýchlym poklesom," vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Predškolské zariadenia musia podľa zákona vykonávať takzvaný "ranný filter", vďaka ktorému by mala zodpovedná osoba v zmysle ochrany zdravia zamedziť, aby sa do kolektívu dostalo choré či nedoliečené dieťa.



Dôležité je dbať na pravidelné vetranie miestností a na časté umývanie si rúk, vďaka čomu sa výrazne znižuje riziko prenosu respiračných ochorení. Člen rodiny s chrípkou by mal mať vyčlenený príbor, taniere a poháre. "U chorej osoby má význam používanie rúšok," informuje ÚVZ. Na zabránenie nákaze je tiež vhodné dezinfikovať povrchy a kľučky dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru, glutaraldehydu, peroxozlúčeniny, chlóhexidínu či jódu.



Obranyschopnosť organizmu možno podľa ÚVZ podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B-komplexu. Tie sa dajú získať konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín.



Chrípková sezóna trvá na severnej pologuli od októbra do konca apríla. Počas chrípkovej sezóny môže dôjsť k chrípkovej epidémii. Podľa geografického šírenia sa rozlišuje lokálna, okresná, krajská a celoštátna epidémia. Na Slovensku v rámci prevencie mnohé výchovno-vzdelávacie zariadenia vyhlasujú aj takzvané chrípkové prázdniny. Riaditelia môžu výchovno-vzdelávací proces prerušiť na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vtedy, keď počet neprítomných z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 20 percent z celkového počtu detí alebo žiakov.



Aktuálnu situáciu v regióne v rámci akútnych respiračných ochorení vrátane chrípky konzultujú s RÚVZ aj zdravotnícke zariadenia, ktoré v prípade vysokého výskytu ochorení vydávajú zákaz návštev pre verejnosť.



Na Slovensku v súčasnosti pretrvávajú na úrovni krajov lokálne chrípkové epidémie. Aj keď v ostatných týždňoch chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia narastala, v týždni od 18. do 24. februára poklesla. Môže to byť zapríčinené aj školskými prázdninami. Okolité krajiny, napríklad Českú republiku, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, sužujú celoplošné epidémie chrípky. Vysokú aktivitu chrípky vykazuje aj Poľsko, Srbsko, Rumunsko alebo Albánsko.