Rádio_FM spustilo hlasovanie v 11. ročníku cien Rádiohlavy

Bratislava 14. januára (TASR) – Poslucháči a fanúšikovia verejnoprávneho Rádia_FM budú rozhodovať o víťazoch kategórií album roka, skladba roka, debut roka a objav roka za rok 2018. Hlasovať môžu už teraz na webe www.radiohlavy.sk.



V prvom kole hlasovania, ktoré potrvá do 10. februára, si môžu fanúšikovia slovenskej nezávislej scény vyberať z longlistov. „Slovenská hudobná scéna, ktorá dostáva priestor vo vysielaní Rádia_FM, je z roka na rok kvalitnejšia a vyrovnanejšia, poslucháčske hlasovanie je do posledného dňa napínavé. Navyše neustále pre poslucháčov objavujeme nové mená, uvidíme, či zaujali natoľko, že zamiešajú poradím hneď v prvom kole hlasovania,“ uviedla Janka Imrichová, šéfdramaturgička Rádia_FM.



Prvé kolo hlasovania bude ukončené o polnoci 10. februára, shortlisty Rádiohláv 2018 budú známe v pondelok 11. februára, keď bude zároveň spustené finálne hlasovanie. Fanúšikovia si v druhom kole budú vyberať spomedzi piatich slovenských albumov, skladieb, debutov a objavov roka, ktoré získali v prvom kole najviac hlasov. Druhé kolo hlasovania bude do polnoci 3. marca. Víťazi Rádiohláv budú známi 15. marca. Počas odovzdávania cien v bratislavskom NTC sa môžu fanúšikovia a poslucháči Rádia_FM tešiť aj na koncerty toho najlepšieho a najzaujímavejšieho, čo slovenská nezávislá hudobná scéna v súčasnosti ponúka.



Sošku podľa návrhu Bety K. Majerníkovej si 15. marca odnesie až 13 víťazov. Popri štyroch kategóriách, kde vyberajú víťazov poslucháči Rádia_FM (album roka, skladba roka, debut roka, objav roka), víťazov vyberie aj odborná porota v žánrových kategóriách: hard and heavy, hip-hop/rap/RnB, world music/folk/elektronická hudba, klasická hudba, džezová hudba a experimentálna hudba. Súčasťou Rádiohláv bude aj ocenenie za prínos do hudby a cena novinárov za album roka. Hlasovanie a bližšie informácie o oceneniach a vstupenky si záujemcovia nájdu na www.radiohlavy.sk.



TASR informovala Silvia Turnerová zo sekcie marketingu a komunikácie RTVS.