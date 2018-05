Radošinci pripravujú premiéru inscenácie Malý veľký muž

K stému výročiu smrti Milana Rastislava Štefánika uvádza Radošinské naivné divadlo v spolupráci so SĽUK-om veľký javiskový dramatický projekt Stanislava Štepku.

Bratislava 14. marca (TASR) – Radošinské naivné divadlo v spolupráci so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom uvedie 2. júna premiéru inscenácie Stanislava Štepku Malý veľký muž. Muzikálový príbeh zo života Milana Rastislava Štefánika je v prebiehajúcej 55. sezóne 63. titulom tohto divadla.



K významnému stému výročiu vzniku Československa a rovnako aj k nadchádzajúcemu stému výročiu smrti spoluzakladateľa prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov Milana Rastislava Štefánika uvádza Radošinské naivné divadlo v tvorivej spolupráci so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom veľký javiskový dramatický projekt Stanislava Štepku.



Režisérom je Ondrej Spišák, dramaturgičkou Darina Abrahámová, scénografom František Lipták, kostýmovou výtvarníčkou Katarína Hollá, autorom hudby Juraj Haško, choreografom Ladislav Cmorej, producentom Ladislav Hubáček.



Na motívy pôsobivých životných príbehov, ale aj svojej hry Generál (2004) napísal Stanislav Štepka novú verziu javiskovej inscenácie o životnom osude veľkej, ak nie kľúčovej osobnosti novodobej slovenskej histórie Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Autor v hre sleduje život kľúčovej osobnosti Československa od jeho narodenia v Košariskách koncom 19. storočia až po jeho mýtickú smrť v roku 1919.



Inscenácia predstaví jeho rodinné a vidiecke prostredie, divák s ním pobudne na štúdiách v Prahe, začne spoznávať jeho vedeckú a hvezdársku prácu v Paríži i na Mont Blancu, jeho dotyky s vedou i so ženami, veľkú Štefánikovu túžbu lietať, objavovať, cestovať, ale hlavne snívať o slobodnej vlasti.



Inscenácia predstaví jeho vedecké i nevídané vojenské aktivity počas prvej svetovej vojny, ktoré mu nakoniec priniesli mimoriadne významnú hodnosť francúzskeho generála.



Aj prostredníctvom kontaktového javiskového rozprávania Štefánikovej životnej lásky Giuliany Benzoniovej divák spozná Štefánika ako človeka, ktorému nič ľudské nie je cudzie, človeka noblesy a šarmu, ktorého prenasledujú veľké vízie, ale aj choroby a nevídaná túžba po poznaní. TASR informovala manažérka divadla Gertrúda Matúšková.